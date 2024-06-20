Demet Akalın'ın kuzeni köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:53
Şarkıcı Demet Akalın, büyük kuzenin köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, “2 evlat annesiz kaldı” dedi.
Demet Akalın'ın kuzeninin ölüm haberini, köpek saldırısı sonucu yaralanan minik Tunahan'ın videosunu alıntılayarak duyurdu. Şarkıcı paylaşımında sabah yürüyüşüne çıkan kuzeninin köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
DEMET AKALIN'IN KUZENİ KÖPEK SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ
Yakın zamanda 2 çocuk annesi kuzeninin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı Demet Akalın, "Yakın zamanda büyük kuzeni köpek saldırısı sonucu kaybettik. 2 evlat annesiz kaldı… Sadece sabah yürüyüşü yapıyordu” dedi.
Kaynak: TGRT Haber