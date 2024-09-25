Deniz Akkaya babasını kaybetti: "Annemi öldürdün, sıra bana geldi" demişti

25 Eylül 2024 23:34 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 23:41

Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti. Akkaya, Denizcilik dünyasında tanınan bir isim olan Muzaffer Akkaya'nın vefat haberiyle sarsıldı. Akkaya, kızı A.Ö'nün velayeti sürecinde çocuğunun babası Efe Önbilgin ile yaşadığı gerilimde babası kendi aleyhine hareket ettiği sebebiyle tepki göstermişti.