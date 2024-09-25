Deniz Akkaya babasını kaybetti: "Annemi öldürdün, sıra bana geldi" demişti
Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti. Akkaya, Denizcilik dünyasında tanınan bir isim olan Muzaffer Akkaya'nın vefat haberiyle sarsıldı. Akkaya, kızı A.Ö'nün velayeti sürecinde çocuğunun babası Efe Önbilgin ile yaşadığı gerilimde babası kendi aleyhine hareket ettiği sebebiyle tepki göstermişti.
Eski manken Deniz Akkaya, babası Muzaffer Akkaya'nın vefat haberini aldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü görevleriyle denizcilik camiasının tanınmış isimlerinden olan baba Akkaya hakkında, Deniz Akkaya ithamlarda bulunmuştu.
Deniz Akkaya geçtiğimiz aylarda kızı A.Ö ile gerilimli günler yaşamıştı. A.Ö son olarak babası Efe Önbilgin'in velayetine verilmişti. Bu süreçte Akkaya, kendi babasının Önbilgin'in tarafını tuttuğunu söyleyerek "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık .annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki…. Buna izin vermeyeceğim." demişti.
MUZAFFER AKKAYA KİMDİR?
Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 1969 Güverte mezunu, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya’nın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Akkaya’nın cenazesinin 27 Eylül 2024 Cuma günü, öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisinden son yolculuğuna uğurlanacak.
Deniz Akkaya 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya'yı kaybetmişti.