Deniz Akkaya kızının odasını kurcaladı, ifşalarına yenisini ekledi

13 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:29

Deniz Akkaya geçtiğimiz haftalarda 16 yaşındaki kızının kendisini balkona kilitlediğini söyleyerek, şiddete uğradığını öne sürmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine A.Ö. koruma altına alınmıştı.

DENİZ AKKAYA'DAN PEŞ PEŞE İFŞALAR GELDİ

Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabından bu sefer ise kızının odasını kurcaladıktan sonra bulduğu telefonu paylaştı. Telefonların resimlerini paylaşan Akkaya, "Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın … Bütün güvenimi yerle bir… Yepyeni bir iPhone… Yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah’ım sen aklıma mukayyet ol. "60 bin TL" Bu arada şu anki fiyatı en az 60 bin TL olan bir telefonu çocuğumun nereden aldığını/kimden aldığını bilmek onun sınırlarını ihlal etmek değildir. Bir telefonun şifresi ile uğraşırken ikincisi çıktı. Akıl sağlığı yerinde olan bir insan bu konuda endişe duyar, son derece doğaldır." yazdı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Deniz Akkaya'nın kızıyla yaşadıkları sonrası kızının devlet korumasına alınmasıyla ilgili, "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" sözleri tepki çekmişti.