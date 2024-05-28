Deniz Akkaya'dan kızı hakkında skandal sözler: Ben kendi rızamla çocuk esirgemeye gönderdim

28 May 2024 14:19 - Güncelleme : 28 May 2024 14:56

Deniz Akkaya kızının kendisini balkona kilitlediğini belirterek, "3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım." demişti. Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Çıkan haberler hakkında sitem dolu sözler sarf eden Akkaya kızını kendisinin çocuk esirgeme kurumuna gönderdiğini dile getirdi.

"BURNU SÜRTSÜN DİYE"

Çıkan haberlere sosyal medyadan sitem dolu sözler sarf eden Akkaya, "Polisi çağırmak zorunda kaldım. 1 saat 45 dakika burada ben savaş verdim. Gecenin bir yarısı. Yorumlar yapmayın. Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Burnu sürtsün diye. Buna böyle haber yapamazsınız. Bu arada gelen yüzlerce mesaja da teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili bana magazin malzememi yapamazsınız. Ben bunu paylaşmasaydım bunu böyle paylaşacaktınız. İyi ki de paylaşmışım.” dedi.