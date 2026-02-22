Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren Taşacak Bu Deniz ile gündemden düşmeyen Deniz Baysal, oynadığı Esme rolüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Teşkilat dizisinde 3 sezon boyunca yer almıştı. Yeni sezonda kadro dışı kalan Baysal, uzun süren sessziliğini katıldığı bir programda bozdu ve Teşkilat dizisinden ani ayrılışına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

DENİZ BAYSAL'DAN TEŞKİLAT AÇIKLAMASI!

Başarılı oyuncu Deniz Baysal, uzun zamandır merak edilen Teşkilat dizisinden çıkarılmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İbrahim Selim'in programına konuk olan güzel oyuncu, dizinin en başından beri aralıksız çalıştığını söyledi. Deniz Baysal, 3 sezondur devam ettiği Teşkilat dizisinden, yeni sezon öncesi apar topar çıkarıldığını belirtti.

4. SEZON ÖNCESİ KADRO DIŞI KALDIĞINI İLK KEZ ANLATTI

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuşan Baysal; ' 3 sezon bir işte yer alıyorsun. Bir anda yeni sezonda olmayacağını öğreniyorsun. Buna hazırlıklı değildim' sözleriyle, Teşkilat dizisinde yaşadığı hayal kırıklığını samimi bir dille anlattı.

Bu kararın ardından bir boşluk yaşadığını dile getiren ünlü oyuncu, yaklaşık 1 buçuk yıl boyunca da bu duygunun kendisinde etki oluşturduğundan bahsetti.

DENİZ BAYSAL GİTTİ, AYBÜKE PUSAT GELDİ

TRT 1'in dikkat çeken dizisi Teşkilat'ta Zehra Balaban rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Deniz Baysal'ın ayrılığı sonrası hikayeye Aybüke Pusat dahil olmuştu. Dizide Murat Yıldırım ve Çağlar Ertuğrul gibi güçlü isimlerle partner olan Baysal'ın ayrılığı o dönem genş yankı uyandırmıştı.

DENİZ BAYSAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Başarılı oyuncu Baysal, bugüne kadar birçok dikkat çeken dizide rol almıştır. İşte Deniz Baysal'ın ses getiren yapımlarından bazıları...

Taşacak Bu Deniz - Esme Furtuna

Kalpazan - Ayşe Günsoy

Ne Gemiler Yaktım - Yasemin Durulmaz

Teşkilat - Zehra Balaban

Hizmetçiler - Ela Sönmez

Söz - Derya Karasu

Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan Çamkıran

Sevda Kuşun Kanadında - Tümay Erbay

Kayıp Şehir - Şehnaz

Kaçak Gelinler - Kainat Gencer