Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

Ekranların aranan yüzü Deniz Baysal, Teşkilat dizisinden aniden çıkarılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Katıldığı bir programda, yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren güzel oyuncu, Teşkilat dizisi 4. sezonda gelişen o detayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren Taşacak Bu Deniz ile gündemden düşmeyen , oynadığı Esme rolüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu dizisinde 3 sezon boyunca yer almıştı. Yeni sezonda kadro dışı kalan Baysal, uzun süren sessziliğini katıldığı bir programda bozdu ve Teşkilat dizisinden ani ayrılışına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

DENİZ BAYSAL'DAN TEŞKİLAT AÇIKLAMASI!

Başarılı oyuncu Deniz Baysal, uzun zamandır merak edilen Teşkilat dizisinden çıkarılmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

İbrahim Selim'in programına konuk olan güzel oyuncu, dizinin en başından beri aralıksız çalıştığını söyledi. Deniz Baysal, 3 sezondur devam ettiği Teşkilat dizisinden, yeni sezon öncesi apar topar çıkarıldığını belirtti.

Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

4. SEZON ÖNCESİ KADRO DIŞI KALDIĞINI İLK KEZ ANLATTI

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuşan Baysal; ' 3 sezon bir işte yer alıyorsun. Bir anda yeni sezonda olmayacağını öğreniyorsun. Buna hazırlıklı değildim' sözleriyle, Teşkilat dizisinde yaşadığı hayal kırıklığını samimi bir dille anlattı.

Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

Bu kararın ardından bir boşluk yaşadığını dile getiren ünlü oyuncu, yaklaşık 1 buçuk yıl boyunca da bu duygunun kendisinde etki oluşturduğundan bahsetti.

Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

DENİZ BAYSAL GİTTİ, AYBÜKE PUSAT GELDİ

TRT 1'in dikkat çeken dizisi Teşkilat'ta Zehra Balaban rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Deniz Baysal'ın ayrılığı sonrası hikayeye dahil olmuştu. Dizide Murat Yıldırım ve Çağlar Ertuğrul gibi güçlü isimlerle partner olan Baysal'ın ayrılığı o dönem genş yankı uyandırmıştı.

Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

DENİZ BAYSAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Başarılı oyuncu Baysal, bugüne kadar birçok dikkat çeken dizide rol almıştır. İşte Deniz Baysal'ın ses getiren yapımlarından bazıları...

Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

Taşacak Bu Deniz - Esme Furtuna

Kalpazan - Ayşe Günsoy

Ne Gemiler Yaktım - Yasemin Durulmaz

Teşkilat - Zehra Balaban

Hizmetçiler - Ela Sönmez

Söz - Derya Karasu

Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan Çamkıran

Sevda Kuşun Kanadında - Tümay Erbay

Kayıp Şehir - Şehnaz

Kaçak Gelinler - Kainat Gencer

