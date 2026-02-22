Deniz Baysal'dan Teşkilat açıklaması! 4. sezon öncesi kadro dışı kaldığını ilk kez anlattı

Kategoriler
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren Taşacak Bu Deniz ile gündemden düşmeyen Deniz Baysal, oynadığı Esme rolüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Teşkilat dizisinde 3 sezon boyunca yer almıştı. Yeni sezonda kadro dışı kalan Baysal, uzun süren sessziliğini katıldığı bir programda bozdu ve Teşkilat dizisinden ani ayrılışına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
Başarılı oyuncu Deniz Baysal, uzun zamandır merak edilen Teşkilat dizisinden çıkarılmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İbrahim Selim'in programına konuk olan güzel oyuncu, dizinin en başından beri aralıksız çalıştığını söyledi. Deniz Baysal, 3 sezondur devam ettiği Teşkilat dizisinden, yeni sezon öncesi apar topar çıkarıldığını belirtti.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuşan Baysal; ' 3 sezon bir işte yer alıyorsun. Bir anda yeni sezonda olmayacağını öğreniyorsun. Buna hazırlıklı değildim' sözleriyle, Teşkilat dizisinde yaşadığı hayal kırıklığını samimi bir dille anlattı.
Bu kararın ardından bir boşluk yaşadığını dile getiren ünlü oyuncu, yaklaşık 1 buçuk yıl boyunca da bu duygunun kendisinde etki oluşturduğundan bahsetti.
TRT 1'in dikkat çeken dizisi Teşkilat'ta Zehra Balaban rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Deniz Baysal'ın ayrılığı sonrası hikayeye Aybüke Pusat dahil olmuştu. Dizide Murat Yıldırım ve Çağlar Ertuğrul gibi güçlü isimlerle partner olan Baysal'ın ayrılığı o dönem genş yankı uyandırmıştı.
Başarılı oyuncu Baysal, bugüne kadar birçok dikkat çeken dizide rol almıştır. İşte Deniz Baysal'ın ses getiren yapımlarından bazıları...
Taşacak Bu Deniz - Esme Furtuna
Kalpazan - Ayşe Günsoy
Ne Gemiler Yaktım - Yasemin Durulmaz
Teşkilat - Zehra Balaban
Hizmetçiler - Ela Sönmez
Söz - Derya Karasu
Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan Çamkıran
Sevda Kuşun Kanadında - Tümay Erbay
Kayıp Şehir - Şehnaz
Kaçak Gelinler - Kainat Gencer