Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
14°
Teşkilat'tan Delikanlı dizisine bomba transfer! Asena Girişken 'Arzu' rolüyle geliyor

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat’ta ‘Suzan’ rolünü oynayan Asena Girişken, yeni iddialı dizi Delikanlı’ya transfer oldu. Diziden ayrılacağı söylenen Asena Girişken’in yeni projesi belli oldu. Teşkilat dizisine veda eden ünlü oyuncu ‘Arzu’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 09:17

Başarılı oyuncu Asena Girişken’in dizisinden Delikanlı’ya transfer olacağı öğrenildi. TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’ta ‘Suzan’ karakteriyle ekranlara gelen ünlü oyuncunun ayrılığı sonrası yeni projesi belli oldu. Ekranların yeni iddialı dizisi Delikanlı’ya transfer olan Asena Girişken’in ‘Arzu’ karakteriyle ekranlara geleceği öğrenildi. İşte Teşkilat dizisinden Delikanlı’ya transfer olan Asena Keskinci’nin üstleneceği ‘Arzu’ rolü hakkında merak edilenler…

TEŞKİLAT'TAN DELİKANLI DİZİSİNE BOMBA TRANSFER!

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’tan Show TV ekranlarının yeni iddialı dizisi Delikanlı’ya bomba transfer gerçekleşiyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat, her sezon olduğu gibi bu sezonda seyirciyi ekran başına kilitliyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizi 6. sezonuyla pazar akşamlarına damga vuran dizide bir ayrılık yaşanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Teşkilat dizisinde ‘Suzan’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Asena Girişken, fenomen projeden ayrılıyor. Ünlü oyuncunun Teşkilat dizisinden ayrılır ayrılmaz yeni projesi belli oldu. Girişken’in OGM Pictures’ın Show TV ekranlarında yayınlanacak ilk dizisi olan ‘Delikanlı’yla el sıkıştığı öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Teşkilat dizisinden ayrılan Asena Girişken, bomba bir transferle Delikanlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncunun merakla beklenen projede nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

ASENA GİRİŞKEN 'ARZU' ROLÜYLE DELİKANLI DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Teşkilat dizisinde ‘Suzan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Asena Girişken, Delikanlı dizisiyle yeniden ekranlarda yerini alacak. Teşkilat dizisinden ayrılacağı konuşulan Girişken’in, merakla beklenen Delikanlı dizisine dahil olacağı öğrenildi.

Zeynep Günay ile Recai Karagöz’ün yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı Delikanlı dizisinde Asena Girişken’in ‘Arzu’ karakterini üstleneceği ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Show TV ekranlarının iddialı dizisinde Hazan’ın (Melis Sezen) en yakın arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Arzu, fakir hayattan kurtulup sınıf atlamayı çok isteyen bir karakter olarak ekranlarda yerini alacak.

