İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Deniz Çatalbaş Sercan’la ilgili ilk kez konuştu! Survivor Deniz, “Dışarıda bir erkek arkadaşım var”

Survivor 2026 yarışmacısı Deniz Çatalbaş, yarışmadaki aşk iddialarına net cevap verdi. Sercan Yıldırım ile arasında romantik bir durum olmadığını açıklayan Deniz, dışarıda bir erkek arkadaşı olduğunu da ilk kez paylaştı. Açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları yorumlarda meraklarını dile getirdi. Peki, Deniz Çatalbaş’ın sevgilisi kim?

’da yaşanan aşk dedikoduları gündem oluşturmaya devam ediyor. Yarışmacı Deniz Çatalbaş, ile ilgili çıkan aşk iddialarına açıklık getirdi. Çatalbaş, aralarında öyle bir şey olmadığını belirterek, yarışma dışında bir erkek arkadaşı olduğunu ilk kez paylaştı. Deniz’in itirafı sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve hayranlar meraklı yorumlar yaptı. İzleyiciler, Survivor’daki samimi açıklamanın ardından yarışmacının özel hayatına dair detayları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, Deniz Çatalbaş’ın sevgilisi kim?

DENİZ SERCAN’LA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Survivor 2026 yarışmasına Deniz Çatalbaş ve Sercan Yıldırım arasında çıkan aşk iddiaları gündemi birkaç haftadır meşgul ediyordu. Deniz’in yapması beklenen açıklama bu akşam yayınlanan Acun Ilıcalı ve Deniz Çatalbaş röportajında her şeyi net bir şekilde açıkladı.

Deniz Çatalbaş Sercan’la ilgili ilk kez konuştu! Survivor Deniz, “Dışarıda bir erkek arkadaşım var”

Deniz, Sercan ile arasında herhangi bir şey bulunmadığını, Sercan’a bunu sorduğunda tek taraflı olduğunu söylediğini ifade etti. Konuya daha net açıklama getirmek adına Deniz, iletişim ödülünde ablasından gelen mesajla her şeyin farkına vardığını söyledi.

Deniz Çatalbaş Sercan’la ilgili ilk kez konuştu! Survivor Deniz, “Dışarıda bir erkek arkadaşım var”

Ilcalı’nın ona konuşma fırsatı verdiği için memnun olduğunu dile getiren Deniz, Sercan’ı bir arkadaş olarak gördüğünü itiraf etti. Aralarında herhangi bir aşka dair bir şey olmadığını açıkladı.

Deniz Çatalbaş Sercan’la ilgili ilk kez konuştu! Survivor Deniz, “Dışarıda bir erkek arkadaşım var”

DENİZ ÇATALBAŞ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Survivor Deniz’in açıklamaları sonrasında mecbur kaldığı için özel hayatına dair küçük bir detayı açıkladı. Deniz Çatalbaş, Survivor yarışmasına girmeden önce hayatında biri olduğunu açıkladı. Yaşanılan durum karşısında hem sevgilisinin, hem ailesinin ve dostlarının yanlış anlamaması için açıklık getirdi.

Deniz Çatalbaş Sercan’la ilgili ilk kez konuştu! Survivor Deniz, “Dışarıda bir erkek arkadaşım var”

Açıklama sonrasında Deniz’in hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Deniz Çatalbaş’ın sevgilisi kim? aramalarını yapmaya başladı. Gözlerden uzak bir yaşantı süren Deniz’in sevgilisine dair arama motorlarında çok fazla bir şey bulunmamaktadır.

Deniz Çatalbaş Sercan’la ilgili ilk kez konuştu! Survivor Deniz, “Dışarıda bir erkek arkadaşım var”

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Deniz Çatalbaş Sercan’la ilgili ilk kez konuştu! Survivor Deniz, “Dışarıda bir erkek arkadaşım var”

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
#sercan yıldırım
#Özel Hayat
#Aşk Iddiaları
#Survivor 2026
#Deniz Çatalbaş
#Magazin
