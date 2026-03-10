Deniz Çatalbaş Sercan’la ilgili ilk kez konuştu! Survivor Deniz, “Dışarıda bir erkek arkadaşım var”

Survivor 2026’da yaşanan aşk dedikoduları gündem oluşturmaya devam ediyor. Yarışmacı Deniz Çatalbaş, Sercan Yıldırım ile ilgili çıkan aşk iddialarına açıklık getirdi. Çatalbaş, aralarında öyle bir şey olmadığını belirterek, yarışma dışında bir erkek arkadaşı olduğunu ilk kez paylaştı. Deniz’in itirafı sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve hayranlar meraklı yorumlar yaptı. İzleyiciler, Survivor’daki samimi açıklamanın ardından yarışmacının özel hayatına dair detayları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, Deniz Çatalbaş’ın sevgilisi kim?

DENİZ SERCAN’LA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Survivor 2026 yarışmasına Deniz Çatalbaş ve Sercan Yıldırım arasında çıkan aşk iddiaları gündemi birkaç haftadır meşgul ediyordu. Deniz’in yapması beklenen açıklama bu akşam yayınlanan Acun Ilıcalı ve Deniz Çatalbaş röportajında her şeyi net bir şekilde açıkladı.

Deniz, Sercan ile arasında herhangi bir şey bulunmadığını, Sercan’a bunu sorduğunda tek taraflı olduğunu söylediğini ifade etti. Konuya daha net açıklama getirmek adına Deniz, iletişim ödülünde ablasından gelen mesajla her şeyin farkına vardığını söyledi.

Ilcalı’nın ona konuşma fırsatı verdiği için memnun olduğunu dile getiren Deniz, Sercan’ı bir arkadaş olarak gördüğünü itiraf etti. Aralarında herhangi bir aşka dair bir şey olmadığını açıkladı.

DENİZ ÇATALBAŞ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Survivor Deniz’in açıklamaları sonrasında mecbur kaldığı için özel hayatına dair küçük bir detayı açıkladı. Deniz Çatalbaş, Survivor yarışmasına girmeden önce hayatında biri olduğunu açıkladı. Yaşanılan durum karşısında hem sevgilisinin, hem ailesinin ve dostlarının yanlış anlamaması için açıklık getirdi.

Açıklama sonrasında Deniz’in hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Deniz Çatalbaş’ın sevgilisi kim? aramalarını yapmaya başladı. Gözlerden uzak bir yaşantı süren Deniz’in sevgilisine dair arama motorlarında çok fazla bir şey bulunmamaktadır.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

