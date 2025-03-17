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 | Dilek Ulusan

Deniz Seki'den çocuk açıklaması: Vazgeçtim

Son günlerde İnsan Lekesi ile gündemde olan Deniz Seki, çocuk çıkışıyla dikkat çekti. Şarkıcı, Deniz Seki, çocuk yapmanın büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu yüzden anne olma kararını almadığını dile getirdi.

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Deniz Seki'den çocuk açıklaması: Vazgeçtim
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 16:58

Böyle Gelmiş Böyle Gider, Sakinim, Dile Kolay ve Yarım Kalan Aşk gibi yapımlarda rol alan Deniz Seki, çocuk çıkışıyla gündem oldu.

"ANNE OLMAKTAN VAZGEÇTİM"

Muhabir Online'ın haberine göre; ünlü şarkıcı "Anne olmak ister misiniz?" sorusuna, "Anne olmak isteseydim evlenirdim. Ama anne olmaktan vazgeçtim diyelim. Arkadaşlar hayat şartları çok zor artık. Yani, bu dünyaya çocuk getirmek çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Kendimizle anca başa çıkıyoruz. Hani Ozan'ımın üç tane pırlanta gibi kızı var. Allah bahtlarını şanslarını açık etsin. Zaten aslan gibi babaları var. Anneleri de keza öyle. Ama, çocuk yapmak çok büyük sorumluluk. Ben o sorumluluğu göze alamadım" ifadelerini kullandı.

Saba Tümer'in programına konuk olan Deniz Seki, Tümer'in iyi ki doğurmamışım" sözlerine katılarak "Evet ben de aynı şeyleri düşünüyorum. İy iki doğurmamışım" dedi.

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