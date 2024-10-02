Deniz Uğur ameliyat sonrası sağlık durumunu paylaştı! Meme kanseri yenmişti

02 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:05

Daha önce meme kanserini yenen oyuncu Deniz Uğur, vücudunda büyüyen kist nedeniyle bugün ameliyata alındı. Hastane odasından paylaşım yapan Deniz Uğur, son sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Deniz Uğur, “Detaylı patoloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde, İyi huylu görünüyor" dedi.

Deniz Uğur​ 2011 yılında iki göğsünde de tümör tespit edilmiş ve tedavi ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu. Takibi yapılan kistin büyümesi sonrası bugün operasyona alınan Deniz Uğur, ameliyat​ sonrası son sağlık durumundan bahsetti.

DENİZ UĞUR AMELİYATTAN ÇIKTI

Ameliyatının iyi gittiğini belirten Deniz Uğur, "Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir. Detaylı patoloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde, İyi huylu görünüyor" dedi.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'in kendisinin yanından ayrılmadığını da belirten Deniz Uğur, "Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çok büyük moral verdiler" ifadelerini kullandı.