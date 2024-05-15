Deniz Yıldızı oyuncularının aile fotoğrafına beğeni yağdı

15 May 2024 17:43 - Güncelleme : 15 May 2024 17:43

2009-2015 yılları arasında yayımlanan günlük dizi Deniz Yıldızı'nın başrol oyuncuları Begüm Topçu ile Cantuğ Turay dizinin final olmasının ardından evlendi. İkilinin son karelerine beğeni yağdı.

DENİZ YILDIZI OYUNCULARINA BEĞENİ YAĞDI

Begüm Topçu'nun Banu, Cantuğ Turay'ın ise Melih rolüyle yer aldığı Deniz Yıldızı dizisi 2015 yılında final yaptı. Dizinin iki başrol oyuncusu dizinin final olmasının ardından evlendi. İki kızı olan çiftten Cantuğ Turay 40. yaş gününe paylaştığı aile fotoğrafıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.