Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı, matcha tarifi verdi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki söyleşiye katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Derin Talu, Matcha çayı tarifi verdi.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Derin Talu, son dönemlerde sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri oldu. Matcha çayı hazırlayamadığını anlattığı videosu ile çok konuşulan Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı.

DERİN TALU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTE'NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Etkinlik sırasında öğrencilerin isteği üzerine ünlü "Annem tatilde olduğu için matcha içemiyorum so sad" repliğini tekrarlayan Talu, salondan alkış aldı. Bu ilgi karşısında şaşkınlığını dile getiren Derin Talu; "Hiç bunun için alkışlanacağımı düşünmezdim gerçekten" dedi.

21 yaşındaki kızıyla kamera karşısına geçen Defne Samyeli; "Derin'in evde İngilizce konuşan bir dadısı vardı, ben de kendisiyle İngilizce konuştum. İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım" dedi.