Derya Alabora'dan Uğur Yücel itirafı: "Boşanamadık bir türlü"

02 May 2024 11:29 - Güncelleme : 02 May 2024 11:42

Derya Alabora, 1983'te evlendiği Uğur Yücel ile evliliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan oyuncu Alabora, Uğur Yücel’le ayrılmalarına rağmen hala boşanmadıklarını ifade ederek "Biz 30 yıl evli kaldık. Daha doğrusu 30 yıl aynı evi paylaştık. Yoksa kâğıt üzerinde hâlâ evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü. Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok.

Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Biz aileyiz, gerisinin bir önemi yok. Nedir aile olmak? Onun için hâlâ her şeyi yapıyor olabilmek, sevmek, sevginin devam etmesi, kıyamamak, kıymet vermek, başına bir şey gelirse çok üzülmek, bir derdinde yanında olmak. Aile olmak bu!” dedi.

UĞUR YÜCEL HAYRANIYIM

Programda en beğendiği oyunculardan bahseden Derya Alabora, o isimler arasında Uğur Yücel’e de hayranlığını belirtti.

“Beni en rahat hissettiren kadın ünlüler Julianne Moore ve Meryl Streep. Onların canlandırdığı karakterleri seyrederken içim gidiyor. Sert ve aykırı karakterleri oynuyorlar. Risk alıyorlar ve o kadar güzel oynuyorlar ki, kıskanmamak elde değil.

Erkeklerden Al Pacino hayranıyım ben ve paralel olarak da Uğur Yücel hayranıyım. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda Demet Akbağ’la beraber çıkardıkları performansı izliyorum. O kadar güzel oldu ki, bayılıyorum. Çok şeker oldular.”

AMERİKA'DA OLSAM BAŞKA YERDE OLURDUM

Kızıl saçlı ve çilli bir kadın olduğum için çocukluğumdan beri çok ötekileştirildim diyen Alabora "Türk tipi değilim. Yapımcı ve yönetmenlerin istediği küçük burunlu, ince belli, büyük memeli ‘standart güzel’ dayatmasına uymuyorum. Amerika’da ya da İngiltere’de olsaydım çok başka yerlerde olurdum." açıklamalarını yaptı.