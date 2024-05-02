Kürk Mantolu Madonna için son karar verildi! Tartışma uzun süredir yapılıyordu

02 May 2024 05:51 - Güncelleme : 02 May 2024 06:00

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile oynamıştı! Nejat İşler dizi sektörünü bıraktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile oynamıştı! Nejat İşler dizi sektörünü bıraktı

Sabahattin Ali'nin kırık bir aşk hikayesini anlattığı Kürk Mantolu Madonna'nın dizi mi yoksa film mi yapılacağı uzun yıllarca tartışılmıştı. Bir türlü hayata geçmeyen projede son karar verildi.

Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanındaki başrol karakteri Raif Efendi’nin Almanya’da gittiği sergide gördüğü resimden alan romanın kurgusu diziye uyarlanacak.

YAPIM ŞİRKETİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Grimme ödüllü Netflix orijinal dizisi German Genius’u yapan Alman yapım firması CAB Film ile büyük ses getiren Cem Karaca, Dilberay ve Barış Akarsu’nun filmlerinin yapımına imza atan Fikri Harika Prodüksiyon dizi için kolları sıvadı.

Alman Türk ortak yapımı projenin çekimleri hikâyenin ruhuna uygun olarak hem Türkiye’de, hem de Almanya’da yapılacak.

Dizinin Almanya çekimlerini “Matrix”, “John Wick 4” ve “Babil” gibi bir çok projeye ev sahipliği yapan Studio Babelsberg ev sahipliği yapacak.

Filmin yönetmen koltuğunda yapım firmalarının ortak belirlediği isim olan Enes Ateş oturacak. Oyuncu kadrosu yakında şekillenecek olan proje için Almanya ve Türkiye’deki dijital platformlarla görüşülüyor.