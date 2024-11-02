Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök, ayakta duramadı! Alkolü fazla kaçırınca merdivenlere oturdu

02 Kasım 2024 12:39 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:39

Şarkıcı Derya Uluğ'un müzisyen sevgilisi Asil Gök, alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta güçlük çekti. Doğum gününü sevgilisi Derya Uluğ ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Asil Gök, aracına biner binmez uyuya kaldı.

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Şarkıcı Derya Uluğ'un uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Asil Gök, doğum gününü Suadiye'de kutladı. Alkolü fazla kaçıran Asil Gök, ayakta durmakta güçlük çekti. Bir ara merdivenlere oturan Asil Gök, arkadaşlarının yardımıyla aracına girebildi.

ASİL GÖK ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI, MERDİVANLERE OTURDU

Doğum gününü kutlayan Asil gök, bir ara mekandan dışarı çıkıp merdivenlere oturdu. Doğum günüyle ilgili sorulan sorulara sadece; "Çok kötüyüm" cevabını veren Asil Gök, daha sonra içeri girip tekrar dışarı çıktı. Otomobiline biner binmez uykuya dalan Asil Gök, yürürken bile zorlandı.

Ardından mekândan çıkan isim sevgilisi Derya Uluğ oldu. Arkadaşlarıyla güzel bir gece geçirdiklerini söyleyen Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde ailesini ziyarete gittiğini ve enerji dolduğunu belirtti.