Dilan Çiçek Deniz Oscar partisine davet edilen ilk Türk oldu

Bu yıl düzenlenen Oscar ödül törenine One Battle After Another adlı film damgasını vuran yapımların başında yer aldı. Son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz ise ödül töreni sonrası düzenlenen partiye davet edilen ilk Türk oldu.

DİLAN ÇİÇEK OSCAR PARTİSİNE DAVET EDİLEN İLK TÜRK OLDU

West Hollywood Park’ta gerçekleşen gecede yer alan Deniz, sade ama şık elbisesiyle iddialı bir kırmızı halı görünümü sergiledi.

Oyuncu güzelliğiyle takipçilerinden geçer not almayı başardı. Oscar gecesinin uluslararası davetlileri arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz'in tarzı sosyal medyada pek çok kez paylaştı ve beğeni topladı.

OSCAR ÖDÜLLERİ GÖRKEMLİ TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU

98. Oscar Ödülleri'nde en iyi film ödülünü 13 dalda aday gösterilen "One Battle After Another" kazandı. En iyi yönetmen ödülünü de filmin yönetmeni Paul Tomas Anderson aldı. Filmin oyuncusu Sean Penn ise en iyi yardımcı yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 16 dalda aday gösterilen ve Oscar'ın bir diğer iddialı yapımı olan "Sinners" filminin senaristi ve yönetmeni Ryan Coogler, en iyi özgün senaryo ödülünü, başrol oyuncusu Michael B. Jordan da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.