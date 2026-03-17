Mauro Icardi ile China Suarez düşman çatlattı! Boşanma sonrası ilk poz

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından resmi olarak Wanda Nara'dan boşandığını duyurdu. Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den boşanma sonrası ilk aşk pozu geldi.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 17:39

Galatasaray'da top koşturan , geçtiğimiz günlerde 'dan boşandı. Olaylı boşanmanın ardından Mauro Icardi, bugün ise sevgilisi 'le aşk pozunu paylaştı.

Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci yaşamasının ardından sevgilisi China Suarez ile aşk pozunu sosyal medyadan paylaştı.
Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Francesca ve Isabella adında iki çocuğu bulunuyor.
Olaylı boşanma sürecinde Icardi, kızlarının Arjantin'e kaçırıldığını iddia ederek velayet davası açtı.
Wanda Nara ise Icardi'nin çocuklarıyla ilgilenmediğini ve nafakayı ödemediğini iddia etti.
Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanma sürecinin bir yıl sürdüğünü ve artık resmi olarak boşandıklarını belirtti.
Icardi, China Suarez ile olan aşk pozunu sosyal medyadan paylaşarak moralinin yüksek olduğunu gösterdi.
MAURO ICARDI İLE CHINA SUAREZ DÜŞMAN ÇATLATTI

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü futbolcu Icardi, yaptığ yeni paylaşımla adeta düşman çatlattı. Moralinin yüksek olduğu gözlemlenen Icardi, sevgilisi China Suarez ile karesini sosyal medyadan paylaştı.

MAURI ICARDI, WANDA NARA'DAN BOŞANDIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2014'te evlenen Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın, Francesca ve Isabella adında iki çocuğu bulunuyor. Olaylı sürecinde Icardi, kızlarının Arjantin’e kaçırıldığını iddia ederek velayet davası açmıştı. Wanda Nara ise Icardi'nin çocuklarıyla ilgilenmediğini ve nafakayı ödemediğini iddia etti. İkili resmi oolarak geçtiğimiz gün boşandı.

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bir yıl önce Milano’da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024’te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025’te oradaydım; hâkim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl, 11 Mart 2026’da doldu. Bir yıl boyunca “Ayrılmak istemiyor” diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna şimdi hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar? Bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdular. Şimdi bunun için ne açıklama yapacaklar? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecekler. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geldi. Zafer dolu bir öpücük. Bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada" dedi.

