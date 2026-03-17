Pedro Pascal son iki senede bambaşka birine dönüştü

Oyunculuk performansı kadar değişimiyle de çok konuşulan Pedro Pascal, Oscar ödül törenindeki görünümüyle sosyal medyayı salladı. Oldukça zayıflayan Pascal, sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

PEDRO PASCAL İKİ AY İÇİNDE FİT GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Özellikle The Last of Us dizisinde oynadığı Joel karakteriyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Bunun yanı sıra The Mandalorian dizisindeki rolüyle de global bir fenomene dönüşen Pascal, kırmızı halıdaki görünümüyle de çok konuşuldu.

Sosyal medyada yayılan son fotoğrafları, Pedro Pascal’ın son iki yıldaki değişimini yeniden gözler önüne serdi. 2026 Oscar Ödülleri’nde kırmızı halıda boy gösteren Pascal, bu kez rol aldığı projelerden çok görünümüyle konuşuldu. Şıklığı ve tarzıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle yüz hatlarındaki belirgin değişim ve daha fit görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

PEDRO PASCAL KAÇ YAŞINDA?

Dizi ve sinema dünyasının son yıllarda parlayan yıldızlarından biri olan Pedro Pascal, yalnızca oyunculuğuyla değil, samimiyeti ve karakteriyle de milyonların sevgisini kazanmış bir isim olarak karşımıza çıkartıyor. 2 Nisan 1975 doğumlu olan Şilili-Amerikalı aktör, ailesiyle birlikte siyasi nedenlerle Amerika’ya göç etmiş. Bu zorlu başlangıca rağmen, sanat tutkusundan hiç vazgeçmemiş. Önce Orange County Sanat Okulu’ndan, ardından da New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’ndan mezun olan Pascal, yıllar içinde emekle ve sabırla adını duyurmayı başardı.