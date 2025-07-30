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 | Dilek Ulusan

Dilan Çıtak olayı aileyi karıştırdı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de dahil oldu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde polisin 'dur' ihtarına uymayarak aracını ekiplerin üzerine sürünce ortalık karışmıştı. Dilan Çıtak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, ailenin gelini Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.

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Dilan Çıtak olayı aileyi karıştırdı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de dahil oldu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 12:06

Polisin ve talebine karşılık aracını sürmeye devam eden , gözaltına alındıktan sonra serbest bıraktı. Dilan Çıtak'ın ailesi de tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dilan Çıtak'a bir tepki de 'in eşi 'den geldi.

DİLAN ÇITAK'A BİR TEPKİ DE YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN GELDİ

Bunun üzerine İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin de sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkat çektiği görüldü. Yasemin Şefkatli, "Yanlışı alkışlıyorsan, fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan, aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan, ahlakın yoktur." şeklindeki alıntılı sözlerini paylaştı.

Dilan Çıtak olayı aileyi karıştırdı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de dahil oldu

Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı Dilan Çıtak'a gönderme olarak yorumlandı. Yasemin Şefkatli daha önce de Dilan Çıtak ile ilgili çıkan haberlerle ilgili göndermede bulunmuştu.

Dilan Çıtak olayı aileyi karıştırdı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de dahil oldu

İBRAHİM TATLISES'İN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

ise ilk kez kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı hakkında konuştu. Tatlıses, "Hani beni kabul etmiyordu" dedi. Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını kaldırmış ve kendisini büyüten babasının tek gerçek babası olduğunu belirtmişti.

Dilan Çıtak olayı aileyi karıştırdı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de dahil oldu

İDO TATLISESİ KARDEŞİ DİLAN ÇITAK HAKKINDA AĞIR KONUŞTU

Dilan Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses de İzzet Çapa'nın olayla ilgli yorumunu beğenerek adeta öfke kustu. İzzet Çapa'nın gönderisinde; "Boş teneke çok ses çıkarır… Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp arabayı üstüne sürüyorsun, bu öldürmeye teşebbüstür! Ün, karakteri gizlemez, ortaya çıkarır… Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk…" dedi.

Dilan Çıtak olayı aileyi karıştırdı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de dahil oldu

DİLAN ÇITAK'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Çıtak adliye çıkışında, "Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Düzelecektir" dedi. Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, "Süreci takip ediyoruz, biz de ne olduğunu öğreneceğiz" derken, avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi.

ETİKETLER
#olay
#ibrahim tatlıses
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