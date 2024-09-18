Dilan Çıtak Tatlıses kabin görevlisine saldırmıştı! İbrahim Tatlıses'e ilk kez kızı soruldu, verdiği cevap olay oldu

18 Eylül 2024 15:41 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:25

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kendisini uyaran kabin memuru ile tartışmış ve saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler baba İbrahim Tatlıses'e de soruldu.

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İbrahim Tatlıses​'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses​, uçakta kedisini pusetten çıkarınca hostes tarafından uyarıldı. Hostes ile tartışmaya giren Dilan Çıtak Tatlıses'in kabin görevlisine şiddet​ uyguladığı da ortaya çıkmıştı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilan Çıtak, "Kedime kötü tutum sergiledi" demişti. İbrahim Tatlıses'e ilk kez bu konu soruldu.

İBRAHİM TATLISES'E KIZI DİLAN SORULDU

Sosyal medyada Dilan Çıtak Tatlıses'in videolarına binlerce yorum yapılırken, baba İbrahim Tatlıses'e de konuyla ilgili fikri soruldu. Konu hakkında konuşmak istemeyen İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Deniz’in uçakta çıkardığı olayla ilgili ‘susma’ işareti yaptı. İbrahim Tatlıses'in yanındakiler devreye girerek, 'Şimdi değil de bunu daha sonra başka bir gündemde konuşsak' denildi.

DİLAN ÇITAK'IN POLİS İLE DE TARTIŞMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Çıtak Tatlıses, dün Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta hostesle tartışmış ve hostese saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses'in daha sonra ise polislerle tartıştığı ortaya çıktı. Polis Noktasına götürülmek istenen Dilan Çıtak, "Yerler seni koçum" diyerek polisle de tartıştı.