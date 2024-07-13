Dilan Çıtak Tatlıses kendisini büyüten babasını paylaştı! Sözleri İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlandı

13 Temmuz 2024 16:01 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:15

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" sözleriyle dikkat çekmişti. Dilan Çıtak son paylaşımında ise kendisini büyüten babasının karesini paylaşarak, "Öyle güzel evlatlar yetiştirdiki! Bazı kimseler gözümün önünde yaşayan adamın miras çeteresini tuttu!" dedi.

DİLAN ÇITAK TATLISES PAYLAŞIMIYLA YİNE KAFALARI KARIŞTIRDI

Dilan Çıtak Tatlıses, kendisini büyüten Cem Çıtak’ın fotoğrafını paylaşarak babası İbrahim Tatlıses’e göndermede bulundu. Babası İbrahim Tatlıses ile arasının kötü olduğu iddia edilen Dilan Çıtak, "Bu adam bana yatlar katlar bırakmadı… Koca bir aşk, koca bir babalık bıraktı! Öyle güzel evlatlar yetiştirdiki! Bazı kimseler gözümün önünde yaşayan adamın miras çeteresini tuttu! Evlatlarını iki kişininin sözüyle silmeyen bir babayı kaybettim ben 17 yıl önce..." paylaşımını yaptı.

DİLAN ÇITAK'IN ŞİDDET PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sosyal medya hesabından "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim." sözleriyle paylaşım yapan Dilan Çıtak'ın açıklaması gündem olmuştu.