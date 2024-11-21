Dilan Polat bitti eski ortağı başladı! Nez Demirhan hakkında vergi suçundan dava: Kamuyu milyonluk zarara soktu

21 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:59

Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demirhan hakkında "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan iki ayrı dava açıldı. Dilan Polat ile kurduğu eski şirkette Demirhan'ın sahte fatura düzenlediği ayrıca başka bir şirketinde ise gerçek olmayan kayıt ve faturaların ortaya çıktı. Nez Demirhan hakkında açılan davada toplamda 10 yıla kadar hapsi istendi.

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Dilan Polat​ ve eşi Engin Polat​'ın da sanıkları arasında bulunduğu 28 kişilik kara para aklama davası devam ederken, bazı şüpheliler hakkında "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor. Bu şüphelilerden biri de Dilan Polat ile ortaklık yapmış olan Nez Demirhan.

ŞİRKETİ 3 YILLIK VERGİ İNCELEMESİNE TABİ TUTULDU

İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma çerçevesinde; Demirhan hakkında iki ayrı dava açıldı. İddianameye göre, Nez Demirhan’ın sahibi olduğu Ataşehir​'deki Dionseps Kozmetik Sanayi Limited şirketi 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait vergi incelemesine tabi tutuldu.

"DİLAN'IN KÜÇÜK BİR GÜZELLİK MERKEZİ VARDI"

Defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, Nez Demirhan ifadesinde şirketi 2017 yılı sonunda, 2018 yılı başında Dilan Polat ile birlikte kurduklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden reklam işleri sayesinde Polat’la tanıştıklarını ifade eden Demirhan, “Dilan’ın küçük bir güzellik merkezi vardı. Benden sosyal medyada reklam yapmamı istedi, yaptım ve karşılığında para almadım. Daha sonra samimi olduk. Şirket kurma fikrimi paylaştığımda, o da ortak olmak istedi. Bunun üzerine şirketi yüzde 50 ortaklıkla kurduk. Dilan o dönemde hamileydi, şirketin resmi müdürü bendim. Bu şirket üzerinden fason kozmetik ürünler üretip internetten satıyorduk” ifadelerini kullandı.

"BUNU SUÇ KASTIYLA YAPMADIK"

Muhasebecisinin Suna isimli bir arkadaşı olduğunu söyleyen Demirhan, "Şirketin gelirini Dilan'la paylaşıyorduk. Bilmeden bir kaç kez nakit ihtiyacımız olunca şahsi hesabımıza para attık. Ancak bunu suç kastıyla yapmadık, şirket işleyişini bilmiyorduk. Şirketi kurarken yaklaşık 100'er bin TL para harcadığımızı hatırlıyorum. Dilan ile ticari ilişkiler konusunda aramızda anlaşmazlık olunca şirketi kapattık. Müfettişin tebligatından sonra defterleri aradım ancak bulamadım. Şirketin bir taşınma süreci oldu, bir de dağılma sürecinde bu defterlerin hangimizde kaldığını hatırlamıyorum" dedi.

2 MİLYONA YAKIN KAMU ZARARI

Savcılık, şirketin 2022 yılının aralık ayında tasfiye edildiğini, yetkilisinin tam pay ile Nez Demirhan olduğunu ve defter, belge ibraz etmeme işlemlerinin Demirhan tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Bu nedenle kamu zararının 1 milyon 235 bin 634 lira olduğu, sahte fatura kullanma açısından ise 161 bin liralık kamu zararının tespit edildiğini belirlendi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin defter ve belge gizleme suçundan sorumlu olduğu ancak sahte fatura da kullandığının tespit edildiğini kaydeden savcılık, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca Demirhan'a ait Maltepe'deki Nez DMR Sağlık Hizmetleri A.Ş. de incelendi. 2023 yılı içinde şirkete ait çift defter tuttuğu belirlendi. Şirketin aktif olarak iş hayatına devam ettiği, şirket yetkilisinin Nez Demirhan olduğunu belirten savcılık, bu şirket aracılığı ile de 572 bin 930 TL kamu zararı oluştuğunu kaydetti.

MART AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Şirket içerisinde düzenlenen faturalar ile şüphelinin iş yerinde kullandığı müşteri sistem kayıtlarının birbirini tutmadığı, gerçek olmayan kayıt ve faturaların ortaya çıktığı belirlendi. Demirhan'ın yine "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Demirhan, 2 ayrı dava kapsamında 2025 yılının mart ayında hakim karşısına çıkacak.