Dilan Polat davasıyla ilgili şok gelişme! Gizli tanığın ifadesinde dikkat çeken detaylar

17 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 12:27

Dilan Polat bu kez de istediğini alamadı! Savcılıktan bir kötü haber daha geldi

Dilan Polat bu kez de istediğini alamadı! Savcılıktan bir kötü haber daha geldi

Gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına günler kala gizli bir tanıktan gelen mektup ortalığı karıştırdı. Mektubunda şoke eden itiraflarda bulunan gizli tanık savcılıkta açık ismiyle tanık olarak da ifade verdi.

BARONLARIN ANLAŞMAZLIKLARI SİSTEMİ ORTAYA ÇIKARDI

Cezaevine girdikten sonra da Derkan Başer ile irtibatının devam ettiğini belirten tanık E.Ç., "Bahsettiğim gibi ceza evine girmiş olsam da Derkan Başer ile irtibatım 2023 yılı Temmuz ayında bana yanlış yapana kadar devam etti. Aslında Derkan Başer'e yanlışı yapan onun ortağı olan Veysel Şahin isimli bir başka bahis organizatörüdür.

Bu şahıs beni devre dışı bırakmak için Derkan'a benim hakkımda olumsuz şeyler söylemiş bu sebeple Derkan benimle irtibatı kopardı. Bende bu duruma kızdığım için gerçekleri sizinle paylaşmak istedim" diye konuştu.

ENGİN POLAT SİSTEME NASIL DAHİL OLDU?

Tanık E.Ç. Engin Polat'ın 2017 yılında KKTC'ye gelerek sisteme dahil olduğunu ve bir yasa dışı bahis sitesinin tüm yetkilerinin Engin Polat'a verildiğini söyledi.

ENGİN POLAT'IN ŞİRKETLERİ İLE SİSTEM YÜRÜTÜLDÜ

Gizli tanık E.Ç. davanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki itirafları Engin Polat'ın bu sistemi nasıl yürüttüğünü de ortaya koydu. Veysel Şahin'in Türkiye'deki sistemi Engin Polat ve onun himayesinde kurulan şirketleri kullanarak yürütmek istediği, Yine Veysel'in adamı olarak bildiği ve şirket kurulması işlerinden çok iyi anlayan Ahmet Gün'nde bu yapının içerisinde olduğu ifade etti.

PARALAR NASIL AKTARILIYOR?

Tanık ifadesinde paraların Engin Polat'ın şirketlerinde gezdirilip KKTC'ye soğuk cüzdanlar eliyle aktarıldığını tek tek anlattı. Yasa dışı bahis için kurulan sitelerin temel bir isme sahip olduğunu, bu sitelerin kapandığı zaman ise site isminin sonundaki rakamı değiştirerek tekrar açıldığını söyledi.

2 MİLYAR LİRA VE 45 MİLYON DOLAR İTİRAFI

Gizli tanık İsviçre'de dini nikahlı eşinin himayesinde olan soğuk cüzdan içerisinde 2 milyar lira ve 45 milyon dolar olduğunu da itiraf etti.