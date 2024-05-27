Dilan Polat dayanamadı! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

27 May 2024 16:27 - Güncelleme : 27 May 2024 16:29

Adli Tıp Kurulu raporu ortaya çıkan Dilan Polat’ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılması gerektiği belirlendi. Polat burada en az 3 ay sürecek tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek.

DİLAN POLAT, RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE YATIRILACAK

Mynet'te yer alan habere göre, eşi ve aile üyeleriyle beraber "Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceğine yönelik iddialar gündemde yer aldı. Polat'ın avukatı Osman Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istemişti. Dilan Polat, intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılacak.