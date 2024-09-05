Dilan Polat ve Engin Polat davasında ikinci gün! 'Kara kutu' Mıstık konuştu

05 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:50

Kara para aklama suçlarından hakim karşısına çıkan Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasının ikinci gününde Dilan Polat ve Sıla Doğu mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıkların dinlendiği duruşma sırasında, Dilan Polat’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı görüldü. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp ise "Mail order sistemi hiç kullanmadım" dedi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davası devam ediyor. Dün yaptığı paylaşımı bugün de yenileyen Dilan Polat, takipçilerinden Fetih Suresini okumalarını istedi. Duruşma Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Mıstık lakaplı Mustafa Özalp'in savunmasıyla başladı.

DİLAN POLAT'IN KARA KUTUSU SAVUNMA YAPTI

Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Başer’i tanımıyorum. Ankara ve Çorum’da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi.

DİLAN POLAT EŞİNE EL SALLADI

Duruşma sırasında Dilan Polat’ın SEGBİS ile bağlanan Engin Polat’a el salladığı görüldü. Duruşma, tutuksuz diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.