Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında! "Nasıl geçiniyorsunuz" sorusuna verdikleri cevap sosyal medyayı salladı
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ile Engin Polat çifti bugün hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır bulunurken, Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı. Dilan Polat'ın yakınlarının 'Geçinmeye çalışıyoruz' açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.
Dilan Polat ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Dilan Polat ile Sıla Doğu kimlik kontrolünden sonra salona alınırken, mahkemeden detaylar gelmeye başladı. Hakimin Dilan Polat'ın ablası Sinem Sıla Doğu'ya, "Nasıl geçiniyorsunuz?" sorusuna, "Geçinmeye çalışıyoruz" cevabını vermesi ortamı bir anda gerdi.
SILA DOĞU 'GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ' DEDİ
Gazete Duvar'dan gazeteci Osman Çaklı, Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı mahkemeden detayları paylaştı. Dilan Polat'ın ablası Sinem Sıla Doğu'nun, mahkemede hiç geliri olmadığını beyan ettiğini aktaran Çaklı, Engin Polat'ın yakınlarının da gelirlerinin olmadığını beyan ettiğini belirtti. Çaklı, Sıla Doğu'nun "Nasıl geçiniyorsunuz?" sorusuna, "Geçinmeye çalışıyoruz" cevabının verildiğini aktardı.
HAKİMDEN 'REKLAM YAPMA' UYARISI
Gazeteci Emrullah Erdinç de mahkemeden ayrıntıları paylaştı. Engin Polat'ın savunmasında detayları aktaran Erdinç, Engin Polat'ın savunmasını yaparken şirketlerden bahsetmeye başladığını, ve şirketlerin cirosunu anlatırken reklamını yaptığı sırada Hakimin Engin Polat'ı uyararak, "Reklam yapma" dediğini belirtti.