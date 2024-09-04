Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında! "Nasıl geçiniyorsunuz" sorusuna verdikleri cevap sosyal medyayı salladı

04 Eylül 2024 12:40 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:54

Dilan Polat ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Dilan Polat ile Sıla Doğu kimlik kontrolünden sonra salona alınırken, mahkemeden detaylar gelmeye başladı. Hakimin Dilan Polat'ın ablası Sinem Sıla Doğu'ya, "Nasıl geçiniyorsunuz?" sorusuna, "Geçinmeye çalışıyoruz" cevabını vermesi ortamı bir anda gerdi.

SILA DOĞU 'GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ' DEDİ

Gazete Duvar'dan gazeteci Osman Çaklı, Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı mahkemeden detayları paylaştı. Dilan Polat'ın ablası Sinem Sıla Doğu'nun, mahkemede hiç geliri olmadığını beyan ettiğini aktaran Çaklı, Engin Polat'ın yakınlarının da gelirlerinin olmadığını beyan ettiğini belirtti. Çaklı, Sıla Doğu'nun "Nasıl geçiniyorsunuz?" sorusuna, "Geçinmeye çalışıyoruz" cevabının verildiğini aktardı.

HAKİMDEN 'REKLAM YAPMA' UYARISI

Gazeteci Emrullah Erdinç de mahkemeden ayrıntıları paylaştı. Engin Polat'ın savunmasında detayları aktaran Erdinç, Engin Polat'ın savunmasını yaparken şirketlerden bahsetmeye başladığını, ve şirketlerin cirosunu anlatırken reklamını yaptığı sırada Hakimin Engin Polat'ı uyararak, "Reklam yapma" dediğini belirtti.