Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan tahliye olduktan sonra ilk paylaşım

12 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:18

Dilan Polat ile Engin Polat ile beraber cezaevinde tutulan Sıla Doğu, 1 önce kardeşi Can Doğu ile beraber tahliye olmuştu. Tahliye sonrası sinir krizi geçiren Sıla Doğu, a ay sonra ilk paylaşımlarını yaptı.

SILA DOĞU'DAN AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Sıla Doğu, "Beni merak edip çok soranlar için anlık halimi sizlerle paylaşıyorum. 1 aydır ilaçlar ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım. Dışarı çıkıp bir yürüyüş bile yapmadım. Sadece ailem için kardeşim için dua ediyorum. Sosyal medyamı da kullanmak istemiyorum. Bugün sadece dayanamadığım için paylaşım yaptım ve tekrar elimden telefonu bırakıp sadece dua edip kardeşime kavuşmak istiyorum artık" ifadelerini kullandı. Sıla Doğu'nun oldukça yorgun ve bitkin görüntüsü dikkat çekti.

YORGUN VE BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde karakola imza atmak için giden Sıla Doğu, aylar sonra sosyal medya hesabından yüzünü paylaştı. Oldukça yorgun ve bitkin görünen Sıla Doğu'ya yorum yağdı.