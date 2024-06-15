Dilan Polat'tan dikkat çeken hamle! Avukatı ile yollarını ayırdı 

15 Haziran 2024 18:58 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 19:00

Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliye talebinde yeni gelişme! Sıla ve Can Doğu serbest kalmıştı

Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliye talebinde yeni gelişme! Sıla ve Can Doğu serbest kalmıştı

Tahliye olan Sıla Doğu 'Dilan' diye haykırdı!

Tahliye olan Sıla Doğu 'Dilan' diye haykırdı!

İstanbul merkezli altı ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti. Dilan Polat'ın tahliye isteği ise Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedilmişti.

AVUKATI İLE YOLLARI AYIRDI

Polat ailesinde yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Avukat Hüseyin Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Polat'ın paylaşımında, "Avukat ‘Hüseyin Kaya’ ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür eder mesleki hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Oda TV'ye açıklamalarda bulunan Avukat Hüseyin Kaya, "Herhangi bir sebebi yok, öyle gerekti. Bu şekilde bir sonuç geldi. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık." diyerek açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.