Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı: Savcılık 27 yıl hapis istedi 

03 Temmuz 2024 21:47 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 22:29

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı sonlandırdı.

Başsavcılık, Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahisten 27 yıl akada hapisle cezalandırılmasını talep etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.