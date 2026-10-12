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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 14:26

Dilhan Divrikli, Mister Global 2026'da dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi! Türkiye'yi temsil ediyordu

Top Model of Türkiye 2026 yarışmasının birincisi seçilen Dilhan Divrikli, Türkiye'yi temsil ettiği Mister Global 2026 yarışmasında zirveye yerleşti. Genç model uluslararası erkek güzellik yarışmasının birincisi olarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. Tayland'da düzenlenen yarışmada zirveyi gören Dilhan Divrikli, uluslararası modellik kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Dilhan Divrikli, Mister Global 2026'da dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi! Türkiye'yi temsil ediyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 14:26

'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen Mister Global 2026'da Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, yarışmadan birinci olarak ayrıldı. Büyük finale kalan üç isim arasından birincilik tacını takmaya hak kazanan genç model, yarışmanın 2026 yılındaki şampiyonu ilan edildi. Daha önce Top Model of Türkiye 2026 yarışmasının birincisi seçilen Dilhan Divrikli, bu kez uluslararası ölçekte bir başarıya imza attı. Mister Global 2026 yarışmasında zirveye ulaşmayı başaran Dilhan Divrikli, uluslararası erkek güzellik yarışmasının birincisi olarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. Şimdilerde uluslararası modellik kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken genç model, Nijerya ve Filipinler temsilcilerini geride bırakarak dünya birincisi oldu.

DİLHAN DİVRİKLİ MISTER GLOBAL 2026'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ!

Dilhan Divrikli, uluslararası erkek güzellik yarışmalarının prestijli organizasyonlarından biri olan ve 2014 yılından bu yana Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Daha önce Top Model of Türkiye 2026 yarışmasının birincisi seçilen genç model, bu kez uluslararası başarısıyla adından söz ettirdi.

Dilhan Divrikli, Mister Global 2026'da dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi! Türkiye'yi temsil ediyordu

Daha önce Türkiye'de düzenlenen modellik yarışmalarında da dereceleri bulunan Dilhan Divrikli, 10 Ekim 2026'da Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen Mister Global 2026'da önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın dört bir yanından gelen adayların podyumda birincilik mücadelesi verdiği yarışmada Divrikli son üçe kalan isimler arasında yer aldı.

Dilhan Divrikli, Mister Global 2026'da dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi! Türkiye'yi temsil ediyordu

Türkiye'yi uluslararası erkek modellik yarışmalarında temsil eden model, 2026 yılında düzenlenen Top Model of Türkiye yarışmasında birincilikle tamamlamıştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mister Global'de Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, yarışmanın büyük finaline damga vurdu. Dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ünlü model, gecenin sonunda üç kişi arasından birincilik tacını takmaya hak kazanarak, Mister Global'in 2026 yılındaki şampiyonu ilan edildi.

Dilhan Divrikli, Mister Global 2026'da dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi! Türkiye'yi temsil ediyordu

DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU!

Dilhan Divrikli, 2014 yılından bu yana devam eden Mister Global'de ülkemizi temsil etti. Divrikli, fiziksel görünümün yanı sıra özgüven, kişilik, sahne duruşu ve temsil becerinin de değerlendirildiği Mister Global 2026 yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. 21 yaşındaki genç model, 10 Ekim 2026'da Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen büyük finalde dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Dilhan Divrikli, Mister Global 2026'da dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi! Türkiye'yi temsil ediyordu

Mister Global 2026'da dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda birincilik mücadelesi verdi. Genç model Dilhan Divrikli, yaklaşık 10 gün süren etkinlik ve değerlendirme aşamalarının ardından düzenlenen final gecesinde ilk üçe girmeyi başardı. Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle finale kalan Divrikli, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Türkiye temsilcisi olarak dünya birincisi ilan edildi.

Dilhan Divrikli, Mister Global 2026'da dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi! Türkiye'yi temsil ediyordu

Final gecesinde sahne performanslarıyla jüri karşısına çıkan Dilhan Divrikli, değerlendirmelerin sonucunda sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak Mister Global 2026 ünvanının sahibi oldu. Şimdilerde uluslararası ölçekteki başarısıyla adından söz ettiren Divrikli'nin dört dil konuşabildiği, aile bağlarının Afyonkarahisar'a uzandığı ve yaşamına Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam ettiği öğrenildi. 

 

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ETİKETLER
#Tayland
#Nonthaburi
#Dilhan Divrikli
#Mister Global 2026
#Mcc Hall
#Magazin
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