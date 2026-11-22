Ekranların sevilen oyuncularından Nurgül Yeşilçay, bu kez oyunculuğuyla değil, mutfağından yaptığı sağlıklı atıştırmalık paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından pancar cipsi hazırladığı anları paylaşan ünlü oyuncu, yoğun çalışma temposunun kendisine 3 kilo verdirdiğini açıkladı.

NURGÜL YEŞİLÇAY ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem sağlıklı beslenme tercihini hem de kilo verme sürecine ilişkin açıklamasını takipçileriyle paylaştı. Hazırladığı pancar cipsini gösteren Yeşilçay, son dönemde yoğun çalışma temposu nedeniyle 3 kilo verdiğini söyledi.

Kilo vermek için herhangi bir diyet programı uygulamadığını özellikle vurgulayan oyuncu, “Çok yoğun çalıştığım için 3 kilo verdim. Diyet miyet yok, çalışma var!” ifadelerini kullandı.

Günlük hayatında dizi izlerken atıştırmalık tüketmek istediğini belirten Yeşilçay, bu kez tercihini daha sağlıklı bir alternatiften yana kullandı. Pancar cipsi hazırlayarak takipçilerine gösteren oyuncu, “Dizi izlerken sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum” sözleriyle atıştırmalık tercihinin nedenini de açıkladı. Yeşilçay'ın hem esprili kilo verme açıklaması hem de pancar cipsi paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti.

NURGÜL YEŞİLÇAY’DAN PANCAR CİPS TARİFİ

Pancarın kabuklarını soyduktan sonra ince dilimler halinde kesin. Sonrasında fırın tepsisine yağlı kağıt koyun ve üzerine dilimlediğiniz pancarları koyun. Fırını 200 dereceye getirip çıtır olana kadar pişirin. Aralarda kontrol ederek pancarları ters yüz ederek eşit pişmesini sağlayabilirsiniz.

Diğer yandan 2 yemek kaşığı yoğurt ve labneyi bir kabın içerisine ekliyoruz. Tuz, karabiber ve nane ekleyerek sosu hazırlayın. Pancarlar kıtır olduktan sonra fırından çıkarın ve afiyetle tüketebilirsiniz.