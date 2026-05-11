Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, fotoğraflarının televizyon kutularında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle teknoloji devi Samsung'a 15 milyon dolarlık dava açtı. Başarılı şarkıcı, ABD'de satılan televizyon modellerinin ambalajlarında yüzünün izinsiz şekilde yer aldığı gerekçesiyle yasal işlem başlattı.

Dua Lipa'dan Samsung'a 15 milyon dolarlık tazminat davası: Sebebi şaşırttı

Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne yapılan başvuruya göre, söz konusu fotoğraflar Dua Lipa'nın 2024 yılındaki Austin City Limits Festivali performansı sırasında çekildi. Fotoğrafın telif hakkını elinde bulunduran 30 yaşındaki sanatçı, marka ve telif hakkı ihlali iddialarıyla Samsung'dan tam 15 milyon dolar tazminat talep ediyor.

"DUA LİPA TV KUTUSU" SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Dava dosyasına göre Lipa, fotoğraflarının televizyon kutularında yer aldığını ilk kez Haziran 2025'te fark etti. Hayranların ambalajları "Dua Lipa TV Kutusu" olarak adlandırmasıyla olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dosyada özellikle iki Instagram yorumu dikkatlerden kaçmadı. Bir kullanıcı "Sırf üzerinde Dua var diye o televizyonu alacağım" derken, bir diğeri "Bir şeyi satmak istiyorsanız üzerine Dua Lipa'nın resmini koymanız yeterli" ifadelerini kullandı. Şarkıcının avukatları, Samsung'un sanatçının şöhretinden haksız kazanç sağladığını öne sürüyor.

Ayrıca Samsung'a daha önce defalarca ihtarname gönderildiği ancak yapılan uyarıların şirket tarafından görmezden gelindiği belirtiliyor. Dua Lipa'nın halihazırda Puma, Versace, Apple, Porsche ve Nespresso gibi dev markalarla resmi anlaşmaları mevcut.