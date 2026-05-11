Magazin
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Dua Lipa'dan Samsung'a 15 milyon dolarlık tazminat davası: Sebebi şaşırttı

Dua Lipa, fotoğraflarının ABD'deki televizyon ambalajlarında izinsiz kullanılması sebebiyle Samsung'a 15 milyon dolarlık dava açtı. Haziran 2025'te fark edilen olay sonrası avukatların gönderdiği ihtarnamelerin teknoloji devi tarafından dikkate alınmadığı belirtiliyor.

Dua Lipa'dan Samsung'a 15 milyon dolarlık tazminat davası: Sebebi şaşırttı
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 11:55

Dünyaca pop yıldızı , fotoğraflarının televizyon kutularında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle teknoloji devi 'a 15 milyon dolarlık açtı. Başarılı şarkıcı, ABD'de satılan televizyon modellerinin ambalajlarında yüzünün izinsiz şekilde yer aldığı gerekçesiyle yasal işlem başlattı.

Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne yapılan başvuruya göre, söz konusu fotoğraflar Dua Lipa'nın 2024 yılındaki Austin City Limits Festivali performansı sırasında çekildi. Fotoğrafın telif hakkını elinde bulunduran 30 yaşındaki sanatçı, marka ve telif hakkı ihlali iddialarıyla Samsung'dan tam 15 milyon dolar tazminat talep ediyor.

"DUA LİPA TV KUTUSU" SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Dava dosyasına göre Lipa, fotoğraflarının televizyon kutularında yer aldığını ilk kez Haziran 2025'te fark etti. Hayranların ambalajları "Dua Lipa TV Kutusu" olarak adlandırmasıyla olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dosyada özellikle iki Instagram yorumu dikkatlerden kaçmadı. Bir kullanıcı "Sırf üzerinde Dua var diye o televizyonu alacağım" derken, bir diğeri "Bir şeyi satmak istiyorsanız üzerine Dua Lipa'nın resmini koymanız yeterli" ifadelerini kullandı. Şarkıcının avukatları, Samsung'un sanatçının şöhretinden haksız kazanç sağladığını öne sürüyor.

Ayrıca Samsung'a daha önce defalarca ihtarname gönderildiği ancak yapılan uyarıların şirket tarafından görmezden gelindiği belirtiliyor. Dua Lipa'nın halihazırda Puma, Versace, Apple, Porsche ve Nespresso gibi dev markalarla resmi anlaşmaları mevcut.

