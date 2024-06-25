Duman grubundan 11 yıl sonra efsane dönüş! İki yeni şarkı yayınladı
2000'li yıllarda Türkiye'yi kasıp kavuran efsanevi rock grubu Duman, 11 yıl sonra geri döndü. 6 parçalık yeni albümünden "Nerde Benim Kafam" ve "Kufi" isimli 2 şarkıyı yayınlayan Duman, hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya da büyük yankı uyandırdı.
Türkiye'de rock müziği piyasasının en başarılı isimlerinden biri olan Duman grubu, hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak heyecanlandırdı.
Parçaları hala ilk günkü gibi severek dinlenen grup, 11 yıl aradan sonra 16 parçalık yeni bir albüm hazırladı.
Piyasaya çıkarmadan önce de ilk iki şarkıyı yayınladı.
UZUN SÜRE BEKLENMİŞTİ
2013 yılında "Darmaduman" albümünden sonra müzikseverlerden uzak kalan Duman, hayranlarını uzun süredir yeni bir albümle bekletmişti.
Sonunda bu bekleyiş sona erdi ve Duman, 16 parçalık yeni albümünün ilk sinyallerini verdi.
"NERDE BENİM KAFAM" VE "KUFİ" ÇOK BEĞENİLDİ
Albümün ilk etapta yayınlanan 2 şarkısı "Nerde Benim Kafam" ve "Kufi", Duman'ın özlenen enerjisini ve tarzını net bir şekilde yansıtıyor.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Duman'ın yeni şarkılarının yayınlanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Hayranlar, Duman'ın geri dönüşünü ve yeni şarkıları büyük bir coşkuyla karşıladı.
Twitter'da "#DumanGeriDöndü" ve "#YeniDumanAlbümü" hashtagi trendleri arasına girdi.