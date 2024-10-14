Dünyanın en güzel kadınları listesinde 5 Türk de yer aldı! İlk kez listede yer alan oyuncu herkesi geride bıraktı

14 Ekim 2024 11:15 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:43

Dünyanın en güzel 100 kadının belirlendiği liste açıklandı. Listede bu yıl 5 Türk oyuncu yer alırken, Hande Erçel rakiplerini geride bırakmayı başardı. Listeye ilk kez giren genç oyuncu ise herkesi şaşırttı.

Her yıl anketle gerçekleşen dünyanın en güzel kadınlarının belirlendiği listede 5 Türk oyuncu da yer aldı. TC Candler, bu sefer Independent Critics ile ortak hazırladığı ve güzellik alanında çalışan bir grup jüri tarafından belirlenen yeni listesini yayımladı. Listeye daha önce giren isimlerin yanı sıra ilk kez listede yer alan ve henüz 19 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun dikkat çeken isimlerden biri oldu.

AFRA SARAÇOĞLU

Yalı Çapkını oyuncusu Afra Saraçoğlu​, listeye 97. sıradan giriş yaptı.

ÖZGE YAĞIZ

Son olarak Safir dizisinde rol alan Özge Yağız dünyanın en güzel 100 kadını listesine 78. sıradan giriş yaptı.

SILA TÜRKOĞLU

Kızılcık Şerbeti dizisiyle popüler olan Sıla Türkoğlu ise listenin 69. sırasında kendine yer buldu.

HANDE ERÇEL

Her yıl yapılan listede ismi mutlaka olan Hande Erçel ise bu yıl 52. sırayla listede yer alan isim oldu.

SU BURCU YAZGI COŞKUN

Su Burcu Yazgı Coşkun, ilk kez bu yıl listede yer aldı. 19 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, 42. sırada yer alarak rakiplerini geride bıraktı.