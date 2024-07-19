Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'a bir dava açılacağını duyurdu! "Bedelini ödeyecek"

19 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:36

Metin Akpınar’a babalık davası açan Duygu Nebioğlu’nun ardından ikiz kız kardeşi Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Sessiz kalan Sevgi Katkıcı’nın adına konuşan Duygu Nebioğlu, kız kardeşinin kendisi gibi önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

METİN AKPINAR'A YENİ BİR DAVA DAHA AÇILIYOR

Usta oyuncu Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da açtığı babalık davasını kazandı.

"BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Sevgi Katkıcı'nın da Metin Akpınar'ın kızı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Duygu Nebioğlu, "Yıllardır bizi yok sayan Metin Akpınar'a kırgınlığım büyük" diyen Nebioğlu, "Babam bizi bilmediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığını, ikizimle yurtta kalırken bizim varlığımızdan haberdar olduğunu biliyoruz. Tanıklarımız var. Ben babama işte söylediği bu yalandan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bizi yok sayarak hayatına devam etti. Bende ve kardeşimde ruhsal açıdan büyük hasar bıraktı. Biz bu süreçte çok yıprandık. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bize yaşattıklarının bedelini hukuk önünde ödesin istiyorum. Kardeşim Sevgi de önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacak. Bu davaları kazanacağımıza inancım tam. Ablam Dilara'nın da davası ekim ayına ertelendi. Orada da tıpkı bizde olduğu gibi gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.