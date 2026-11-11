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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:09

Duygu Nebioğlu'ndan acı haber! Babası Özdener Nebioğlu'nu kaybetti

Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olarak kamuoyunun gündemine gelen Duygu Nebioğlu, bu kez yaşadığı acı kayıpla gündeme geldi. Nebioğlu'nun babası Özdener Nebioğlu'nun hayatını kaybettiği haberi sevenlerini üzdü. Aile bağları ve geçmişte verdiği hukuk mücadelesiyle uzun süre konuşulan Duygu Nebioğlu, yaşadığı bu kayıpla zor günlerden geçiyor.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Duygu Nebioğlu'ndan acı haber! Babası Özdener Nebioğlu'nu kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:09

1988 yılında 'da dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, ikiz kardeşi Sevgi ile birlikte bebeklik döneminde anneleri Suphiye Hanım tarafından bir köye bırakıldı. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen iki kardeş, Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi. 'ın biyolojik kızı olduğunun ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Nebioğlu, şimdi ise babası Özdener Nebioğlu'nun vefatıyla gündemde.

DUYGU NEBİOĞLU'NUN HAYAT HİKÂYESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

'nun yaşam öyküsü, Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunun kamuoyuna yansımasıyla geniş yankı uyandırmıştı. Uzun yıllar ailesinden ayrı bir hayat süren Nebioğlu, biyolojik babasının kimliğini öğrenmesinin ardından hukuki süreç başlatmış ve verdiği mücadeleyle dikkat çekmişti.

Duygu Nebioğlu'ndan acı haber! Babası Özdener Nebioğlu'nu kaybetti

BEBEKKEN EVLAT EDİNİLDİ

Antalya'da dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve ikiz kardeşi Sevgi'nin çocukluk yılları oldukça farklı bir süreçten geçti. Henüz bebekken anneleri tarafından bir köye bırakılan kardeşler, daha sonra devlet korumasına alındı. 

Duygu Nebioğlu'ndan acı haber! Babası Özdener Nebioğlu'nu kaybetti

Nebioğlu ailesinin kendilerini evlat edinmesiyle yeni bir aile ortamında büyüyen iki kardeşin hayat hikâyesi, yıllar sonra kamuoyunun yakından takip ettiği konulardan biri hâline geldi.

Duygu Nebioğlu'ndan acı haber! Babası Özdener Nebioğlu'nu kaybetti

DUYGU NEBİOĞLU İLE METİN AKPINAR NASIL TANIŞTI?

Duygu Nebioğlu ile Metin Akpınar'ın yolları, Nebioğlu'nun biyolojik babasının kim olduğunu araştırmaya başlamasıyla kesişti. 

Duygu Nebioğlu'ndan acı haber! Babası Özdener Nebioğlu'nu kaybetti

Annesi Suphiye Hanım'dan Metin Akpınar'ın öz babası olduğunu öğrenen Nebioğlu, bu gerçeğin ardından ünlü sanatçıyla iletişim kurmak için adım attı. Yıllardır merak ettiği aile geçmişini aydınlatmak isteyen Nebioğlu, babasıyla tanışabilmek için harekete geçti.

Duygu Nebioğlu'ndan acı haber! Babası Özdener Nebioğlu'nu kaybetti

İLK KARŞILAŞMALARI TRT PROGRAMINDA OLDU

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ı ilk kez 21 yaşındayken TRT'de katıldığı bir program sırasında gördü. Bu karşılaşmanın ardından ikili, Antalya'da bir otelde yaklaşık 12 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra başlayan hukuki süreç ve yapılan DNA incelemeleri sonucunda, Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'nun biyolojik babası olduğu 2023 yılında mahkeme kararıyla kesinleşti.
 

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#Metin Akpınar
#Duygu Nebioğlu
#Sevgi Nebioğlu
#Suphiye Hanım
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