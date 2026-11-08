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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 09:10

Ebo ile Ati'nin küslüğünde dikkat çeken gelişme! Amedspor yemeğinde bir araya geldiler

Ebo ile Ati arasında yaşanan küslük ve sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları gündemdeki yerini korurken, ikiliden dikkat çeken bir gelişme geldi. Önceki gün düzenlenen Amedspor yemeğinde aynı ortamda bulunan Ebo ve Ati, yeniden bir araya gelmeleriyle merak uyandırdı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Ebo ile Ati'nin küslüğünde dikkat çeken gelişme! Amedspor yemeğinde bir araya geldiler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 09:10

Bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan ikilinin yemeğinde karşılaşması, barışma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Bu buluşma, takipçileri arasında “Acaba araları düzeldi mi?” sorusunu beraberinde getirdi.

EBO VE ATİ AMEDSPOR YEMEĞİNDE AYNI ORTAMDA BULUŞTULAR

Ebo ile Ati'nin önceki gün Amedspor'un düzenlediği yemekte bir arada bulunması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada yaşanan takipten çıkma olayının ardından gelen bu buluşma, ikilinin arasındaki ilişkinin yeniden merak edilmesine neden oldu.

Ebo ile Ati'nin küslüğünde dikkat çeken gelişme! Amedspor yemeğinde bir araya geldiler

BARIŞTILAR MI?

İkilinin aynı davette bulunması, aralarındaki küslüğün sona erdiği anlamına gelmiyor. Henüz barıştıklarına dair net bir açıklama ya da doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. ile Ati'nin yemekte iletişim kurup kurmadıkları ve aralarındaki buzların eriyip erimediği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Ebo ile Ati'nin küslüğünde dikkat çeken gelişme! Amedspor yemeğinde bir araya geldiler

KÜSLÜĞÜN NEDENİ MERAK EDİLİYOR

Ebo ile Ati'nin arasının ne zaman ve hangi sebeple bozulduğu konusunda kamuoyuna yansımış net bir açıklama bulunmuyor. İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması, aralarında bir sorun yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. 

Ebo ile Ati'nin küslüğünde dikkat çeken gelişme! Amedspor yemeğinde bir araya geldiler

Ancak yaşanan anlaşmazlığın kişisel bir mesele mi yoksa iş ilişkileriyle ilgili bir durum mu olduğu bilinmiyor. Tarafların sessizliğini koruması, küslüğün perde arkasındaki nedeni daha da merak edilir hâle getiriyor.

Ebo ile Ati'nin küslüğünde dikkat çeken gelişme! Amedspor yemeğinde bir araya geldiler

EBO NASIL ÜNLÜ OLDU?

, sosyal medyada Ebo adıyla tanınmaya ilk olarak eğlenceli vlog videoları ve kendine özgü mizahıyla başladı. Özellikle gençlerin ilgisini çeken içerikleri sayesinde kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. ile kurduğu arkadaşlık da tanınırlığının artmasında etkili oldu. 

Ebo ile Ati'nin küslüğünde dikkat çeken gelişme! Amedspor yemeğinde bir araya geldiler

Justin Bieber ile yaşadığı sosyal medya etkileşimiyle de gündeme gelen Ebo, zamanla müzik sektörüne adım atarak Lais Records bünyesinde önemli projelerde yer aldı. Uzi, Reynmen ve Batuflex gibi isimlerle yaptığı çalışmaların yanı sıra Ebo Show programıyla da popülerliğini pekiştirerek sosyal medya fenomenliğinden müzik dünyasının tanınan isimlerinden biri hâline geldi.

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#Reynmen
#ibrahim tilaver
#Ebo
#amedspor
#Ati
#Magazin
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