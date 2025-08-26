Uzi ile Ebo arasındaki Spotify kavgası büyüyor! Diss bile hafif kalır: Ağzın köpürüyor!

Son dönemlerin popüler müzik tarzı rap camiasında çeşitli polemikler yaşanıyor. Genç rapçiler arasında tehdit ve küfürler havada uçuşuyor. Drill şarkılarıyla dikkat çeken Rapçi Uzi'nin Spotify'da bot kullanımı iddialarına dair yaptığı açıklamalar rap camiasını karıştırdı. Rap müzik yapımcısı olarak tanınan İbrahim Tilaver (Ebo) bot kullanımı iddialarına sert cevap verdi.

UZİ VE EBO ARASINDA SERT ATIŞMA

Uzi, bir YouTube programında "Bence bunu yapanların direkt sanatçılar olduğunu düşünmüyorum. Bu işe sonradan girip para kazanma odaklı insanlar var. Para kazanmak için de stream önemli, stream ile algı yapabiliyorsun çok kolay" dedi.

Genç rap’çiler Çakal ve Ati242’nin yakın arkadaşı Ebo ise "Bir gün çıkarlar bot derler, bir gün çıkarlar Emirhan'a sallarlar, bir gün çıkarlar Ati'ye sallarlar, bir gün çıkar Tepki'ye sallarlar, bir gün çıkar Motive'sine sallar. Sanatınız konuşsun sosyal medyada. İşlerine ukde oluyor, çıkıp bot diyorlar. İşte bu Uzi gibi şarkıları dinlenmeyen sanatçılar var ya... Aradığımda demezdim ya 'Seninle ne sorunumuz olabilir?', 'Yanlış anladın, biz sana demiyoruz, şöyle demiyoruz... Bunların hayatta bir tane bile icraatı yok" dedi.

''AĞZIN KÖPÜRÜYOR''

Ancak saatler sonra iki genç isim arasında atışma şiddetlendi. Uzi sosyal medya hesabından Ebo’ya sert göndermelerde bulundu. Uzi, ''Sen benle iş yaptığında bot olma ihtimali var mıydı? Aslanlar gibi paramı alıp şarkıyı teslim ettim. Şarkıda bot yoktu. Yayınlarında bile beni dinliyorsun. Bir yıl yattım o yüzden mi böyle konuşuyorsun? Ati’ye Çakal’a niye sallıyorsun? Diyorsun. Sen hiçbirini tanımıyordun. Bizim yanımızdaki adamlar adam olsaydı senin yanında olmazdı. Bahsettiğin şirket dünya çapında şirket. Nasıl bir hasetin var bize? Ağzın köpürüyor'' şeklinde cevap verdi.

BAKANLIK İNCELEMESİNDE

Spotify'da bazı şarkıların bot basılarak dinlenmeleri yükseltildiği iddiaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son günlerde Türkiye'de, bazı sanatçıların öne çıkarılması için "rüşvet" ve "bot" kullanımı gibi iddialarla gündeme gelen Spotify ile bir toplantı yaptıklarını açıklamıştı.