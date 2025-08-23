Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çakal'ın vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Ayçiçeği Festivali'nde konser bitiminde silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal ameliyat sonrası son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Rapçi Çakal olarak Emirhan Çakal'ın vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 09:40

Çakal'ın Ayçiçek Festivali'nde ayağından vurulmasının ardından F.D., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. F.D.'nin evinde yapılan aramalarda olayda kullandığı havalı tüfek de ele geçirildi. Çakal'ın anına ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÇAKAL'IN VURULMA ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konser bitiminde vinçle indirilirken havalı tüfekle bacağından vuruldu. Saldırgan tutuklandı. Çakal'ın vurulma anına ait daha net görüntüler ortaya çıktı. Çakal'ın acılar içinde ekibinden yardım istediği görüldü.

Çakal'ın vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ÇAKAL'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çakal yaptığı açıklamada; "Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Kendisini sahne şovlarına adamış biri olduğunu belirten Çakal, "Tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil" dedi.

Çakal'ın vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çakal'ın son sağlık durumu ortaya çıktı! Rapçinin neden vurulduğu ortaya çıktı
ETİKETLER
#saldırı
#emirhan topçu
#Çakallarla Dans
#Vurulma
#Ayçiçek Festivali
#Havalı Tüfek
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.