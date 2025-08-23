Çakal'ın vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Çakal'ın Ayçiçek Festivali'nde ayağından vurulmasının ardından F.D., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. F.D.'nin evinde yapılan aramalarda olayda kullandığı havalı tüfek de ele geçirildi. Çakal'ın vurulma anına ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÇAKAL'IN VURULMA ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konser bitiminde vinçle indirilirken havalı tüfekle bacağından vuruldu. Saldırgan tutuklandı. Çakal'ın vurulma anına ait daha net görüntüler ortaya çıktı. Çakal'ın acılar içinde ekibinden yardım istediği görüldü.

ÇAKAL'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çakal yaptığı açıklamada; "Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Kendisini sahne şovlarına adamış biri olduğunu belirten Çakal, "Tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil" dedi.