Çakal'ın son sağlık durumu ortaya çıktı! Rapçinin neden vurulduğu ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Çakal, bir hayranı tarafından silahla vuruldu. Çakal’ı vuran kişinin gözaltına alındığı ve Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Öte yandan saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

ÇAKAL'IN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Çakal'ı ziyarete giden Ebo da geçmiş olsun dileklerini iletirken, Çakal'ın menajeri, "Sağ bacağına isabet ediyor. Mermi kemiğe saplanıyor. Ameliyatı gerçekleşti. Sağlığı yerinde şuan sadece kendi gelmedi" dedi.

ÇAKAL'IN NEDEN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Zanlı hakkında konuşan Çakal'ın menajeri ise, "Saçma mermisi ayağına isabet ediyor. Bilinçli olarak yapıyor. Şahıs bizden değil fotoğraf çekilmek istediğini ekiplere söylüyor. Ekiplerden olumlu cevap alamayınca evine gidip alkol alıyor. Daha sonra tekrar konser alanına gelerek saçma mermisiyle ateş açıyor." dedi.