Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Çakal'a silahlı saldırı anının olduğu video dikkat çekti! Çakal vurulma anı görüntüleri paylaşıldı

Son zamanlarda yükseliş yaşayan rapçi Çakal, konser sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konunun ardında Çakal silahlı saldırı anı görüntülerinin olduğu video da dolaşıma girdi. 33. Ayçiçeği Festivali’nde düzenlenen konserin ardından Çakal, silahlı saldırıya uğradı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
14:47
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
14:47

Rap müzik dünyasında adından söz ettiren Çakal, 'da gerçekleştirilen 33. Ayçiçeği Festivali’nde silahlı saldırıya uğradı. sonrası açılan ateşten ayağına saçmalar gelen Çakal'ın vurulma anı görüntüleri dikkat çekerken zor anlar yaşadığı da görüldü.

ÇAKAL SİLAHLI SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ VİDEOSU DİKKAT ÇEKTİ

Son zamanlarda rap müzik dünyasında adının sıkça duyulduğu Çakal, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldı. Dikkat çeken sahne gösterisinin ardından gökyüzünden inen yuvarlak nesnenin üzerinden aşağı inerken silahlı saldırıya uğradı.

Çakal'a silahlı saldırı anının olduğu video dikkat çekti! Çakal vurulma anı görüntüleri paylaşıldı

Açılan ateş sonucunda ayağına saçmalar gelmesinden dolayı zor anlar yaşayan sanatçıya konser bitimi alanında bekleyen görevliler ve arkadaşları yardımcı oldu. sonrasında sağlık ekipleri müdahale ederken Çakal'ın ameliyata alındığı da öğrenildi. Çakal'ın konser sonrası sahne inişinde yaşadığı silahlı saldırı anı TV100 tarafından paylaşıldı. Sanatçının yaşadığı olay sonrasında sevenleri sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Çakal'a silahlı saldırı anının olduğu video dikkat çekti! Çakal vurulma anı görüntüleri paylaşıldı

ÇAKAL SİLAHLI SALDIRI VURULMA ANI PAYLAŞILDI

Rap müzik yapan Çakal, Tekirdağ'da sahne alırken dikkat çeken sahne tasarımında konser vermişti. Konser bitiminde gökyüzünden aşağı inen yuvarlak nesne ile konseri bitirmek isterken silahlı saldırı sonucunda ayağından vuruldu. Ateş açılmasının ardından ayağına saçma isabet eden isim ameliyata alınırken saldırganın savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

