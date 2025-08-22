Çakal'a silahlı saldırı anının olduğu video dikkat çekti! Çakal vurulma anı görüntüleri paylaşıldı

Rap müzik dünyasında adından söz ettiren Çakal, Tekirdağ Hayrabolu'da gerçekleştirilen 33. Ayçiçeği Festivali’nde silahlı saldırıya uğradı. Konser sonrası açılan ateşten ayağına saçmalar gelen Çakal'ın vurulma anı görüntüleri dikkat çekerken zor anlar yaşadığı da görüldü.

Açılan ateş sonucunda ayağına saçmalar gelmesinden dolayı zor anlar yaşayan sanatçıya konser bitimi alanında bekleyen görevliler ve arkadaşları yardımcı oldu. Silahlı saldırı sonrasında sağlık ekipleri müdahale ederken Çakal'ın ameliyata alındığı da öğrenildi. Çakal'ın konser sonrası sahne inişinde yaşadığı silahlı saldırı anı TV100 tarafından paylaşıldı. Sanatçının yaşadığı olay sonrasında sevenleri sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

