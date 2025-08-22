Son dakika I Rapçi Çakal'a silahlı saldırı! Ameliyata alındı

Konserin bitiminde sahneden ayrılan Çakal ismiyle tanınan Emirhan Çakal, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÇAKAL'A KONSERDE SİLAHLI SALDIRI

Çakal hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇAKAL AMELİYATA ALINDI

Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken rapçi, hastanede ameliyata alındı. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.