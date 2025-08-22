Menü Kapat
Çakal sağlık durumu, yaralandı mı? Emirhan Çakal silahlı saldırıya uğradı

Çakal ismiyle tanınan ünlü rapçi Emirhan Çakal, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Hayranları tarafından Çakal sağlık durumu, vuruldu mu, yaralandı mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Çakal sağlık durumu, yaralandı mı? Emirhan Çakal silahlı saldırıya uğradı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 12:03

'ın ileçsinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan Emirhan Çakal, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

bitiminde gerçekleşen saldırının ardından Emirhan Çakal'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ünlü rapçinin hayranları Çakal , yaralandı mı gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

Çakal sağlık durumu, yaralandı mı? Emirhan Çakal silahlı saldırıya uğradı

ÇAKAL VURULDU MU, YARALANDI MI?

Açılan sonucu aktarılan bilgilere göre Emirhan Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emirhan Çakal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çakal sağlık durumu, yaralandı mı? Emirhan Çakal silahlı saldırıya uğradı

ÇAKAL SAĞLIK DURUMU

Açıklanan bilgilere göre Emirhan Çakal'ın ayağına isabet eden kurşunun kemiğe saplandığı öğrenildi. Ünlü hastanede ameliyata alındı. Emirhan Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

