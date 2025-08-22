Çakal sağlık durumu, yaralandı mı? Emirhan Çakal silahlı saldırıya uğradı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ileçsinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan Emirhan Çakal, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Konser bitiminde gerçekleşen saldırının ardından Emirhan Çakal'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ünlü rapçinin hayranları Çakal sağlık durumu, yaralandı mı gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

ÇAKAL VURULDU MU, YARALANDI MI?

Açılan ateş sonucu aktarılan bilgilere göre Emirhan Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emirhan Çakal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇAKAL SAĞLIK DURUMU

Açıklanan bilgilere göre Emirhan Çakal'ın ayağına isabet eden kurşunun kemiğe saplandığı öğrenildi. Ünlü rapçi hastanede ameliyata alındı. Emirhan Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.