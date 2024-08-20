Ebru Gündeş konserinde fenalaştı! Seyircisinden izin istedi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:07
Şarkıcı Ebru Gündeş, konser esnasında kendisini iyi hissetmeyince seyircisinden izin istedi. Tansiyonu yükselen Ebru Gündeş'in dinlendikten sonra kendine geldiği öğrenildi.
Konserlerine hız vermeden devam eden Ebru Gündeş, yoğun tempoya dayanamadı. Son konserinde fenalaşan Ebru Gündeş, konseri bitiremeden oradan ayrılmak zorunda kaldı.
EBRU GÜNDEŞ SAHNEDE RAHATSIZLANDI
2. Sayfa'da yer alan habere göre; Antalya-Side konseri esnasında rahatsızlanan Ebru Gündeş, "Kısacık bir mola istiyorum" diyerek kulisine gitti. Kalan 4 şarkıyı vokalistleri söyledi. Tansiyon sorunu yaşayan Ebru Gündeş'in son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com