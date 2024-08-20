Ebru Gündeş konserinde fenalaştı! Seyircisinden izin istedi

20 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:07

Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz yaptı! Evlilik iddiaları güçlendi

Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Buruk'a sürpriz yaptı! Evlilik iddiaları güçlendi

Konserlerine hız vermeden devam eden Ebru Gündeş, yoğun tempoya dayanamadı. Son konserinde fenalaşan Ebru Gündeş, konseri bitiremeden oradan ayrılmak zorunda kaldı.

EBRU GÜNDEŞ SAHNEDE RAHATSIZLANDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Antalya-Side konseri esnasında rahatsızlanan Ebru Gündeş, "Kısacık bir mola istiyorum" diyerek kulisine gitti. Kalan 4 şarkıyı vokalistleri söyledi. Tansiyon sorunu yaşayan Ebru Gündeş'in son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.