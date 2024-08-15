Ebru Polat kiracısına ateş püskürdü! 'Evim çok batmış' dedi, herkes lüks eve odaklandı

15 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:27

Sosyal medya hesabından 4 senedir Levent'teki evinde oturan kiracısının taşındığını ve evi kullanılmaz halde bıraktığını belirten Ebru Polat, evinin son halini paylaştı. Lüks evi dikkat çeken Dilan Polat, evini bir daha kiracıya vermeyeceğini belirtti.

EBRU POLAT'IN LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKTİ

Evinden video paylaşan Ebru Polat, "Benim bu evimde 4 yıldır kiracım oturuyordu, yeni çıktı. Kendisini sevdiğim için uygun bir fiyata dahi otursa çık demiyordum. Ama evim çok batmış çok tadilat yaptırmam gerekti. Daha kiracı istemiyorum" dedi. Evinden videolar paylaşan Ebru Polat, artık Levent'teki evini kiraya vermeyeceğini söyleyerek, "Burası benim kafamı dinleyeceğim diğer evim olarak hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

EBRU POLAT'TAN TASARRUF AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Ebru Polat, “Kiralar çok fena, ben villada oturuyorum ama rezidansa çıkmayı düşünüyorum. Bence herkes tasarruf yapmalı.” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.