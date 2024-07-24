Ebru Şahin’in Akın Akınözü’nün annesinin cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı

24 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:16

Kanser tedavisi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü son yolculuğuna uğurlandı. Akın Akınözü cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, oyuncu arkadaşları ise destek için cenazeye akın etti. Gözler ise Hercai dizisinde birlikte başrolü paylaşan Ebru Şahin'i aradı.

EBRU ŞAHİN AKIN AKINÖZÜ'NÜ ARAMIŞ

Cenazeye katılmayan ve sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Ebru Şahin, 2. Sayfa'ya açıklama yaptı. Yoğun çekimleri sebebiyle cenazeye katılmadığını belirten Ebru Şahin’in eski partneri Akın Akınözü’nü arayarak destek olduğu ortaya çıktı.

HANDE ERÇEL GÖZYŞALARINI TUTAMADI

2019 yılında kanserden annesini kaybeden Hande Erçel, daha önce tanışmamasına rağmen Akın Akınözü'e destek olmak için cenazeye katıldı. Gözyaşlarını tutamayan Hande Erçel, davranışıyla takdir toplamıştı.