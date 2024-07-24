Reynmen'den "Renklensin Camilerimiz " performansı! Sosyal medyada beğeni yağdı

24 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:25

Geçtiğimiz günlerde bir genç, Reynmen’e ait Renklensin Gecelerimiz şarkısının İslami versiyonunu yaparak camide klip çekmişti. Yoğun istek üzerine şarkısının İslami versiyonunu seslendiren Reynmen’e beğeni yağdı.

REYNMEN'DEN RENKLENSİN'İN İSLAMİ VERSİYONU

Zonguldak'ta Oğuzhan Çağlayan isimli genç, şarkıcı Reynmen’in “Renklensin” parçasını İslami olarak yorumlamış ve büyük beğeni kazanmıştı. Gencin videosuna kayıtsız kalmayan Reynmen, sosyal medyadan gelen yorumlar üzerine şarkısının İslami versiyonunu seslendirdi. Sosyal medya hesabından arabada çektiği klibi de yayınlayan Reynmen'e beğeni yağdı.