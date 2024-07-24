Reynmen'den "Renklensin Camilerimiz " performansı! Sosyal medyada beğeni yağdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:25
Şarkıcı Reynmen’in rekor kıran ‘Renklensin’ şarkısının İslami versiyonunu yapan genç, sosyal medyayı sallamıştı. Yoğun istek üzerine şarkıcı Reynmen de Renklensin isimli şarkısının İslami versiyonunu yayınladı. Rfeymen'in Renklensin Camilerimiz performansı beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde bir genç, Reynmen’e ait Renklensin Gecelerimiz şarkısının İslami versiyonunu yaparak camide klip çekmişti. Yoğun istek üzerine şarkısının İslami versiyonunu seslendiren Reynmen’e beğeni yağdı.
REYNMEN'DEN RENKLENSİN'İN İSLAMİ VERSİYONU
Zonguldak'ta Oğuzhan Çağlayan isimli genç, şarkıcı Reynmen’in “Renklensin” parçasını İslami olarak yorumlamış ve büyük beğeni kazanmıştı. Gencin videosuna kayıtsız kalmayan Reynmen, sosyal medyadan gelen yorumlar üzerine şarkısının İslami versiyonunu seslendirdi. Sosyal medya hesabından arabada çektiği klibi de yayınlayan Reynmen'e beğeni yağdı.
Kaynak: tgrthaber.com