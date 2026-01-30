Ebru Şallı'nın kahvaltı tabağını görenler Çağla Şıkel'in paylaşımıyla kıyas yaptı

Yıllardır sağlıklı yaşam ile ilgili videolar paylaşan Ebru Şallı, bu kez ise kahvaltı tabağı ile gündem oldu. Pilates eğitmeni olan Ebru Şallı dengeli beslenme ve sporun önemini sık sık konuk olduğu kanallarda anlattı. Şallı paylaştığı kahvaltı tabağında 6 tane yumurta yediğini belirtti.

EBRU ŞALLI'NIN KAHVALTI TABAĞI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

90'lı yıllarda sadece televizyon kariyeriyle değil; spor ve sağlıklı yaşamıyla sık sık gündem oldu. Uzun yıllardır pilates ve sağlıklı yaşam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ebru Şallı, sosyal medyada kahvaltı tabağını paylaşınca bir anda yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Şallı’nın paylaştığı kahvaltı tabağında tam 6 adet haşlanmış yumurta, avokado dilimleri ve ceviz yer aldı. Protein ve sağlıklı yağ ağırlıklı bu tabak takipçilerinin dikkatini çekti.

ÇAĞLA ŞIKEL'IN KAHVALTI TABAĞI OLAY OLMUŞTU

46 yaşındaki Çağla Şıkel sosyal medya hesabından kahvaltı tabağını paylaştığı an yorum yağmuruna tutulmuştu. Şıkel'in kuruyemişler ve bazı takviye edici ilaçlardan oluşan tabağı takipçilerini bir hayli şaşırttı.

Çağla Şıkel'in paylaşımına, "Bununla kim doyar", "Ben bunu kahvaltıyı hazırlarken yiyorum" "Ben kahvaltı göremedim" gibi yorumlar yapıldı.