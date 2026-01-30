Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yardım çağrısında bulunan Saadet Gürses için harekete geçildi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Saadet Gürses, kanseri yendikten sonra şimdi de borçları sebebiyle zor günler geçirdiğini paylaştı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Saadet Gürses için Film-San Vakfı harekete geçti.

30.01.2026
30.01.2026
saat ikonu 14:44

İnek Şaban, İyi Aile Çocuğu ve Dokunmayın Şabanıma gibi filmlerde rol alan Saadet Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maddi olarak zor durumda olduğunu belirterek yardım istedi. Film-San Vakfı'ndan, Saadet Gürses açıklaması geldi.

SAADET GÜRSES'TEN YARDIM ÇIĞLIĞI

Paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde yaşadığı çaresizliği anlatan Saadet Gürses, yayınladığı videoda, "Merhaba, ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin." dedi.

Yardım çağrısında bulunan Saadet Gürses için harekete geçildi

Yıllar boyunca kanserle mücadele eden 64 yaşındaki Saadet Gürses, yayınladığı video ile sosyal medyada gündem oldu.

Yardım çağrısında bulunan Saadet Gürses için harekete geçildi

SAADET GÜRSES'E YARDIM ELİ UZANDI

Film-San Vakfı, maddi kriz yaşadığını duyuran oyuncusu Saadet Gürses için yaptığı açıklamada; "Değerli sanatçı Saadet Gürses için gerekli tüm girişimlerde bulunulmuştur. Destek olmak için arayan soran herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yardım çağrısında bulunan Saadet Gürses için harekete geçildi
