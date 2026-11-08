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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:54

Eda Ece'den sevenlerini endişelendiren paylaşım! Hastaneye koştu, babasının elini tuttu

Başarılı oyuncu Eda Ece, babasının rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine apar topar hastaneye gitti. Ünlü oyuncu, babasının elini tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafına yalnızca "Babam" notunu düştü. Bu paylaşım, hayranlarını ve sevenlerini endişelendirdi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Eda Ece'den sevenlerini endişelendiren paylaşım! Hastaneye koştu, babasının elini tuttu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:54

dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evliliği bulunan oyuncunun hastane odasından yaptığı paylaşım, takipçilerinin dikkatini çekti. Ece'nin babasının sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EDA ECE'DEN SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİREN PAYLAŞIM 

36 yaşındaki oyuncunun babası, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz hastaneye giden , babasını yalnız bırakmadı.

Eda Ece'den sevenlerini endişelendiren paylaşım! Hastaneye koştu, babasının elini tuttu

Hastane odasında babasının elini tuttuğu bir fotoğrafı hesabından yayımlayan , paylaşımına "Babam" notunu ekledi. Duygusal kare kısa sürede gündem olurken, takipçileri Eda Ece'ye destek mesajları gönderdi.

Eda Ece'den sevenlerini endişelendiren paylaşım! Hastaneye koştu, babasının elini tuttu

DAHA ÖNCE DE SAĞLIK DURUMLARIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Eda Ece'nin anne ve babası, pandemi döneminde koronavirüse yakalanmıştı. O dönemde sosyal medya hesabından ailesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, özellikle babasının durumunun ciddi olduğunu açıklamıştı.

Eda Ece'den sevenlerini endişelendiren paylaşım! Hastaneye koştu, babasının elini tuttu

Ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ece, duygularını şu sözlerle ifade etmişti: "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum"

Eda Ece'den sevenlerini endişelendiren paylaşım! Hastaneye koştu, babasının elini tuttu

BABASININ SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

Eda Ece'nin son paylaşımının ardından gözler babasının sağlık durumuna çevrildi. Ünlü oyuncudan veya ailesinden konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Sevenleri ise sosyal medya üzerinden Ece'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor.
 

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