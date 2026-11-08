Eda Ece'den sevenlerini endişelendiren paylaşım! Hastaneye koştu, babasının elini tuttu

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evliliği bulunan oyuncunun hastane odasından yaptığı paylaşım, takipçilerinin dikkatini çekti. Ece'nin babasının sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EDA ECE'DEN SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİREN PAYLAŞIM

36 yaşındaki oyuncunun babası, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz hastaneye giden Eda Ece, babasını yalnız bırakmadı.

Hastane odasında babasının elini tuttuğu bir fotoğrafı Instagram hesabından yayımlayan oyuncu, paylaşımına "Babam" notunu ekledi. Duygusal kare kısa sürede gündem olurken, takipçileri Eda Ece'ye destek mesajları gönderdi.

DAHA ÖNCE DE SAĞLIK DURUMLARIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Eda Ece'nin anne ve babası, pandemi döneminde koronavirüse yakalanmıştı. O dönemde sosyal medya hesabından ailesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, özellikle babasının durumunun ciddi olduğunu açıklamıştı.

Ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ece, duygularını şu sözlerle ifade etmişti: "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum"

BABASININ SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

Eda Ece'nin son paylaşımının ardından gözler babasının sağlık durumuna çevrildi. Ünlü oyuncudan veya ailesinden konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Sevenleri ise sosyal medya üzerinden Ece'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

