Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi

Yıllardır stil ve tarz denilince akla gelen ilk isimlerden biri de Eda Taşpınar oluyor. Stili, bronz teni ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Taşpınar'ın son yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı adeta salladı. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerin başında gelen Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Paylaşılan kareye yorumlar ise peş peşe gelmeye devam ediyor.

EDA TAŞPINAR'IN DUDAK UÇUKLATAN TASARIM AYAKKABISI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!

45 yaşındaki Eda Taşpınar, özellikle 2000'li yılların ortasından beri bronz teni, tatil pozları ve kendine özgü tarzıyla adeta bir fenomen haline geldi.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son olarak Los Angeles'tan bir paylaşım yapan Taşpınar, tüm gözleri yeniden üzerine çekti. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken bu ayakkabı anında sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda Eda Taşpınar'ın ayak parmaklarını küçük bir alana sıkışmış gibi gösteren ve parmaklarını açıkta bırakan dikkat çekici tasarım ayakkabılarının Valentino Open Toe Revele Suede SS26 modeli olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyayı sarsan ayakkabının fiyatı ise tam tamına 1100 dolar. Yani Türk parasıyla yaklaşık 35 ila 40 bin TL'ye denk geliyor.

LOS ANGELES PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ

Eda Taşpınar'ın Los Angeles'ta giyindiği ve birçok kombinin de de kullandığı Valentino imzalı ayakkabısı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taşpınar'ın paylaşımına yapılan sert yorumlar ise sosyal medyayı sardı.

'Ayak parmakları benim el parmaklarımdan daha uzun görünüyor', 'Hassas fotoğraflar, midem bulandı, çok rahatsız edici', 'Bu ayakkabıya mı bu para verildi? Yazık!' gibi yorumlar Eda Taşpınar'ın yayınladığı paylaşımın altına yorum gibi yağdı.

Sosyal medyada gündem olan Eda Taşpınar'ın ayakkabısını bazı kullanıcılar ise cesur ve özgün buldu. Eda Taşpınar'ın Los Angeles günlerinin vazgeçilmez parçası haline gelen Valentino ayakkabısı, hem tasarımı hem de fiyatıyla daha uzun süre magazin gündeminde kalacak gibi görünüyor.