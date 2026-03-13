Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi

İddialı paylaşımlarıyla yıllardır adından söz ettiren Eda Taşpınar, bu defa Los Angeles sokaklarında tercih ettiği sıra dışı ayakkabı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü isim Eda Taşpınar, parmaklarını açıkta bırakan, sıra dışı tasarımlı ayakkabısıyla görüntü verirken, ayakkabının fiyatı ise adeta dudak uçuklattı. Taşpınar'ın Los Angeles paylaşımına ise sosyal medyadan eleştiri çığ gibi yağmaya devam ediyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 16:48

Yıllardır stil ve tarz denilince akla gelen ilk isimlerden biri de Eda Taşpınar oluyor. Stili, bronz teni ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Taşpınar'ın son yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı adeta salladı. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerin başında gelen Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Paylaşılan kareye yorumlar ise peş peşe gelmeye devam ediyor.

EDA TAŞPINAR'IN DUDAK UÇUKLATAN TASARIM AYAKKABISI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!

45 yaşındaki Eda Taşpınar, özellikle 2000'li yılların ortasından beri bronz teni, tatil pozları ve kendine özgü tarzıyla adeta bir fenomen haline geldi.

Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi

Son olarak 'tan bir paylaşım yapan Taşpınar, tüm gözleri yeniden üzerine çekti. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken bu ayakkabı anında sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.

Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi

Yapılan araştırmalar sonucunda Eda Taşpınar'ın ayak parmaklarını küçük bir alana sıkışmış gibi gösteren ve parmaklarını açıkta bırakan dikkat çekici tasarım ayakkabılarının Valentino Open Toe Revele Suede SS26 modeli olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyayı sarsan ayakkabının fiyatı ise tam tamına 1100 dolar. Yani Türk parasıyla yaklaşık 35 ila 40 bin TL'ye denk geliyor.

Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi

LOS ANGELES PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ

Eda Taşpınar'ın Los Angeles'ta giyindiği ve birçok kombinin de de kullandığı Valentino imzalı ayakkabısı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taşpınar'ın paylaşımına yapılan sert yorumlar ise sosyal medyayı sardı.

Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi

'Ayak parmakları benim el parmaklarımdan daha uzun görünüyor', 'Hassas fotoğraflar, midem bulandı, çok rahatsız edici', 'Bu ayakkabıya mı bu para verildi? Yazık!' gibi yorumlar Eda Taşpınar'ın yayınladığı paylaşımın altına yorum gibi yağdı.

Eda Taşpınar'ın dudak uçuklatan tasarım ayakkabısı sosyal medyaya damga vurdu! Los Angeles paylaşımına eleştiriler çığ gibi

Sosyal medyada gündem olan Eda Taşpınar'ın ayakkabısını bazı kullanıcılar ise cesur ve özgün buldu. Eda Taşpınar'ın Los Angeles günlerinin vazgeçilmez parçası haline gelen Valentino ayakkabısı, hem tasarımı hem de fiyatıyla daha uzun süre magazin gündeminde kalacak gibi görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonluk servete sahip Arzu Sabancı'dan sosyal medyadan reklamlı paylaşım! Takipçileri şoke oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pınar Altuğ neden magazin programını bıraktığını ilk kez açıkladı
ETİKETLER
#los angeles
#Valentino Luchin
#Sosyal Medya Gündemi
#Eda Taşpınar
#Tasarım Ayakkabı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.